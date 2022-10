ESO: Himmelsscherben von Galen (Firesong) Guide

Das MMORPG The Elder Scrolls Online erhält am 1. November 2022 den neuen Gebiets-DLC Firesong. Im neuen Gebiet, Galen und Y’ffelon, gibt es wieder Himmelsscherben und damit Skillpunkte einzusammeln. MeinMMO-Autorin MiezeMelli verrät euch, wo ihr sie findet.

Was sind Himmelsscherben? Himmelsscherben sind auffällig leuchtende Kristalle, die in den Gebieten Tamriels zu finden sind. Man sieht sie wegen des blau-weiß-leuchtenden Strahls, den sie in den Himmel abgeben, schon aus weiterer Entfernung.

Die Himmelsscherben können von Spielern entdeckt und eingesammelt werden. Dabei geben 3 gesammelte Himmelsscherben dem Spieler 1 Fertigkeitspunkt. Es lohnt sich also wirklich, sich auf die Suche nach den leuchtenden Kristallen zu begeben. Man findet sie sowohl in Gewölben als auch im Freien.

Leider sind sie nicht charakterübergreifend. Allerdings könnt ihr die Himmelsscherben für ein Gebiet im Kronenshop erwerben, sobald ihr sie mit einem eurer Charaktere eingesammelt habt.

So bekommt ihr alle Himmelsscherben von Galen (Firesong)

Wie in den anderen Gebieten in ESO, gibt es auch in diesem Gebiets-DLC einige Himmelsscherben zu entdecken. Insgesamt gibt es in diesem DLC 6 Himmelsscherben, darunter 4 Stück im Freien und 2 in Gewölben. Das entspricht dann insgesamt 2 Fertigkeitspunkten für euren Charakter.

Hier seht ihr die Karte mit den Markierungen für die Himmelsscherben auf der Insel Galen und Y’ffelon.

Hier bekommt ihr einen Überblick, welche Orte ihr besuchen müsst.

Falls ihr noch in anderen Gebieten Himmelsscherben suchen müsst, dann schaut euch auch noch unsere folgenden Guides an:

Himmelsscherben im Freien von Galen und Y’ffelon (Firesong):

Starten wir mit den Himmelsscherben, die ihr relativ entspannt in der Open World finden könnt.

Himmelsscherbe 1 – Durch einen Tunnel in Glimmerbergsee, auf einem Balkon mit Aussicht

Diese Himmelsscherbe erreicht ihr am besten über den Wegschrein von Glimmerbergsee. Bewegt euch von dort zur nächsten Weggabelung und haltet euch dort Richtung Süden. Achtung! Ihr erreicht die Himmelsscherbe wirklich nur von dieser Seite.

Himmelsscherbe 2 – Nahe einer interessanten Brücke aus einem Baum bei Efeuheim

Diese Himmelsscherbe befindet sich in Llanshara. Reist zum Wegschrein von Llanshara und folgt dem Weg Richtung Norden. Dort müsst ihr euch durch einiges Geäst wurschteln, bis ihr die Himmelsscherbe erreicht. Achtet darauf, dass ihr dem gepunkteten Weg auf eurer Karte folgt.

Himmelsscherbe 3 – Zwischen zwei Felsen in den Hügeln nordwestlich von Tuinh

Diese Himmelsscherbe befindet sich südöstlich der Sonnenkluftgrotte. Hier gibt es zwei Wege, die ungefähr gleichlang sind:

Option A: Reist zuerst zum Wegschrein von Glutranke und bewegt euch auf dem Weg Richtung Süden. An der Kreuzung müsst ihr dann den Weg Richtung Osten wählen und lauft dann auf die Himmelsscherbe zu.

Option B: Reist zum Wegschrein der östlichen Ufer und bewegt euch auf dem Weg Richtung Norden. Dort trefft ihr in Küstennähe auf die Himmelsscherbe.

Himmelsscherbe 4 – Südöstlich vom Faundickicht auf einem Vorsprung umgeben von Fels

Diese Himmelsscherbe befindet sich in der Nähe des Vulkanschlots im Umfeld von Vastyr. Reist zum Wegschrein des Umlands von Vastyr und bewegt euch quer feldein Richtung Norden. Am höchsten Punkt in der Umgebung befindet sich die Scherbe. Um den Gipfel zu erklimmen, werdet ihr eine Runde um ihn herum laufen müssen.

Himmelsscherben in Gewölben von Galen und Y’ffelon (Firesong):

Himmelsscherbe 5 – Im Faundickicht an brüchigen Stufen der südlichen Klippen

Diese Himmelsscherbe befindet sich im Gewölbe „Faundickicht“. Ihr erreicht es über den Wegschrein von Y’ffres Pfad. Bewegt euch von dort aus in Richtung Süden.

Wenn ihr das Gewölbe betreten habt, wählt den linken der zwei Wege. Kurze Zeit später müsstet ihr die Himmelsscherbe schon auf eurer linken Seite entdecken.

Himmelsscherbe 6 – Über den Magmabecken nahe der Nordspitze von Glutranke

Diese Himmelsscherbe befindet sich im Gewölbe „Glutranke“. Reist zum Wegschrein von Llanshara und bewegt euch in südöstliche Richtung.

Sobald ihr das Gewölbe betreten habt, folgt zuerst dem Weg geradeaus. Am Ende des Wegs erreicht ihr den Zugang zur 2. Ebene, dem oberen Ausblick. Nachdem ihr den ihn betreten habt, haltet euch rechts. Im Norden der Karte erreicht ihr auf dem Weg einen weiteren Zugang zu den inneren Kavernen.

Auf dieser 3. Ebene gibt es 3 verschiedene Pfade. Wählt den mittleren Pfad Richtung Norden. An dessen Ende erreicht ihr den letzten Zugang und könnt den Dschungelausblick betreten. Nachdem ihr das getan habt, könnt ihr die Himmelsscherbe schon sehen.

Wenn ihr alle Himmelsscherben eingesammelt habt, erhaltet ihr außerdem die Errungenschaft „Himmelsscherbenjäger von Galen“.

