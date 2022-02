ESO: So erledigt ihr super schnell eure Versorger-Handwerksquests

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Wie weit seid ihr schon mit den Handwerken in ESO? Habt ihr noch Fragen zu Guides oder einzelnen Handwerken? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Besitzt ihr einen Bänker, dann sind die Städte Leyawiin in Dunkelforst oder Gramfeste in Deshaan eine gute Adresse.

Solltet ihr keinen mobilen Bänker besitzen, dann empfehle ich euch die Stadt Vivec in Vvardenfell für die Handwerks-Quests. Denn inmitten der Handwerksstationen stehen 2 Bänker. Ansonsten müsst ihr Umwege aufnehmen, um an euer Lager zu gelangen.

Damit es schneller geht, ist es empfehlenswert direkt ein ganzes Stack der Versorger-Speisen und -Getränke zu der passenden Stufe herzustellen. Für die Quest ist es übrigens egal, welcher eurer Charaktere euer Food craftet. Ihr könnt also ruhig weg alles mit eurem Mainchar herstellen und für alle anderen Chars in die Bank legen.

Im MMORPG The Elder Scrolls Online könnt ihr einmal am Tag Handwerks-Quest machen, die euch mit Gold und Materialien belohnen. Bei vielen Charakteren kann das schonmal seine Zeit in Anspruch nehmen und auch nicht jeder davon ist auf dem gleichen Level. Wir zeigen euch hier nützliche Tipps für das tägliche Versorger Handwerk.

