Das ganze Jahr über gibt es im MMORPG The Elder Scrolls Online Spiele-Events. MeinMMO verrät euch, wann ihr euch auf das nächste Event gefasst machen müsst und was es für euch an Belohnungen zu holen gibt.

Was ist der ESO Event-Ticker? Jedes Jahr erwartet euch eine Menge an Events in der Welt von The Elder Scrolls Online. Wir bieten euch hier eine Übersicht über alle aktuellen Events, damit ihr auf dem Laufenden seid. Wenn ihr euch daran orientiert, verpasst ihr bestimmt nichts mehr.

Dazu werden wir diesen Beitrag auf MeinMMO stetig aktualisieren. Er dient euch als Anlaufstelle und sammelt die Infos zu den einzelnen Events. Speichert ihn euch also gerne als Lesezeichen ein.

Update 04.01.22: Wir haben die Events auf das Jahr 2022 aktualisiert.

Um diese Events geht’s: Wie es in MMORPGs mittlerweile schon fast Tradition ist, gibt es auch in ESO besondere Events, die sich an Feiertagen aus dem echten Leben orientieren.

Hier zunächst einmal ein Überblick, wann ihr euch dieses Jahr Events freuen könnt:

Event Start / Ende XP Bonus? Neujahrsfest 21/22 16. Dezember 16:00 Uhr

bis

04. Januar 16:00 Uhr ✔ Mittjahrsgemetzel ~ Januar Narren-Event 25. März

bis

01. April ✔ Jubiläumsevent zum Juliläum am

14. April ✔ Event zum neuen Kapitel ~ Juni Pan-Elsweyr Event Juli

bis

August Erforscher-Feierlichkeiten ~ Oktober Hexenfest ~ Halloween ✔ Feierlichkeiten der Unerschrockenen ~ November Neujahrsfest 22/23 Mitte Dezember 22

bis

Anfang Januar 23 ✔

Was bedeutet das Häkchen bei dem XP-Bonus? Während einiger Events könnt ihr das zugehörige Event-Werkzeug oder -Andenken benutzen, um einen Erfahrungsbonus von 100 % zu bekommen. Dieser Bonus lässt sich kombinieren, daher eignen sich diese Event zum XP grinden.

Hier erfahrt ihr, wie ihr besonders viel XP in kurzer Zeit machen könnt.

Sobald es neue Infos zu den restlichen Events gibt, werden sie in diesem Artikel ergänzt. Bis dahin, viel Spaß mit dem Neujahrsfest!

Aktuelles Event in ESO

Das Neujahrsfest endet heute um 16:00 Uhr, holt euch also schnell noch die letzten Belohnungen! Aktuell laufen noch Wartungsarbeiten. Den Serverstatus könnt ihr aber auch außerhalb des Spiels abrufen.

Nächstes Event: Mittjahrsgemetzel im Januar

Wir sind wieder im neuen Jahr angekommen. Das bedeutet alle jährlichen Events stehen uns noch bevor.

Als nächstes wartet das Mittjahrsgemetzel auf euch. Dieses Event sticht besonders heraus, da es sich um ein PvP-Event handelt. Ich empfehle euch daher immer dieses Event in einer Gruppe zu absolvieren, ansonsten seid ihr leichte Beute für geübte PvP-Spieler.

Was wünscht ihr euch für das gerade begonnene Jahr 2022? Habt ihr besondere Erwartungen an das MMORPG oder einfach etwas auf eurer persönlichen Wishlist stehen? Noch keine Idee? Dann schaut euch unser Special an: 9 Dinge, die das MMORPG ESO 2022 dringend bringen muss.