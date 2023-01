ESO: Elsweyr-Event – So kommt ihr an die Belohnungen zur Saison der Drachen

In dem MMORPG The Elder Scrolls Online gibt es einige Ingame-Events. Vom 26. Januar 2023 bis zum 07. Februar 2023 erwartet euch das Elsweyr-Event, die Feierlichkeiten zur Saison des Drachen. MeinMMO verrät euch alle Details über das Event und wie ihr effektiv an Belohnungen kommt.

Wann sind die Feierlichkeiten zur Saison des Drachen? Das Event findet aktuell statt. Es geht bis zum 07. Februar 2023, um 16:00 Uhr MEZ.

Was ist das für ein Event? Das ist ein Event zum Kapitel Elsweyr. Daher dreht sich alles um die Gebiete des nördlichen und südlichen Elsweyr. Eine Besonderheit dieser Gebiete sind die Drachen, die euch als mächtige Gegner erwarten.

So könnt ihr am Elsweyr-Event teilnehmen

Zu aller erst benötigt ihr Zugriff auf diese DLCs: Elsweyr, Dragonhold, Wrathstone und Scalebreaker. Sie sind in der “ESO+”-Mitgliedschaft enthalten, die ihr aktuell kostenlos testen könnt. Bis zum 31. Januar könnt ihr die kostenlose ESO+ Probe nutzen.

Im Kronenshop findet ihr die kostenlose Startquest “Die Geißel der Drachen”. Alternativ könnt ihr euch die Quest holen, indem ihr den NPC Samara in der Nähe des Event-Zeltes ansprecht.

Ihr könnt bei diesem Event ruhmreiche und normale Kassetten aus Elsweyr bekommen. Darin sind so einige Belohnungen für euch. So kommt ihr an euren Loot:

Abschließen der Einführungsquest „Die Geißel der Drachen“ (einmalig)

Abschließen von täglichen und wöchentlichen Quests

Drachen in der offenen Welt im nördlichen und südlichen Elsweyr

Bosse in den Verliesen: Frostgewölbe, Tiefen von Malatar (DLC Wrathstone) Mondgrab-Tempelstadt, Hort von Maarselok (DLC Scalebreaker)

Bosse in Sonnspitz (Raid)

Schatztruhen, Wertkassetten & Umgebungsbehälter (z. B. Fässer oder Kisten)

Sammeln von Psijik-Portalen

Stehlen von Diebesgut

Sammeln von Ressourcen

Diese Belohnungen gibt es beim Elsweyr-Event

Freut euch auf diese Belohnungen in den Kassetten aus Elsweyr:

grüner oder blauer verkäuflicher Schatz aus Elsweyr

grüner, blauer oder violetter Setgegenstand aus der offenen Welt von Elsweyr

Stilmaterial aus Elsweyr

Schatzkarten oder Fundberichte aus Elsweyr

Handwerksstilseite aus Elsweyr

Besondere Belohnungen des Elsweyr-Events im Überblick

Die hellgrünen Lilienblätter sind das erste Fragment für den neuen Begleiter.

Belohnungen Quelle Ereignisscheine (1x) 1. Tagesquest

nördliches & südliches ELsweyr Verkäuflicher Schatz aus Elsweyr

(in grüner , blauer oder violetter Qualität) Ruhmreiche Kassette aus Elsweyr

Normale Kassette aus Elsweyr (Chance) Setgegenstand aus der offenen Welt von Elsweyr

(in blauer oder violetter Qualität) Ruhmreiche Kassette aus Elsweyr Handwerksstilseite aus Elsweyr:

Anequina

Pelletine

Drachengarde

Schilde von Senchal

Neuer Mond Ruhmreiche Kassette aus Elsweyr (Chance)

Normale Kassette aus Elsweyr (Chance) Monturstilseiten:

Rüstung des Krallentanz-Akolythen NEU Ruhmreiche Kassette aus Elsweyr (Chance)

Normale Kassette aus Elsweyr (Chance)

Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Blüte des hingebungsvollen Tänzers (Begleiter):

Hellgrüne Lilienblätter (5 Scheine)

Verzauberte Silberflöte (5 Scheine)

Mystisches Notenblatt (5 Scheine) Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) 1. Fragment: Muse der Hingabe (Persönlichkeit)

Flasche mit Silbernebel Ereignisschein-Händlerin (Impresaria) Federn (heranwachsender Indrik) Nenulaure (Indrikhändlerin) Indrikbeeren:

Beeren für den Dämmerholz-Indrik

Beeren für den Spektral-Indrik Nenulaure (Indrikhändlerin) Frühlings-Indrik (Begleiter) Nenulaure (Indrikhändlerin) Spuk-Indrik (Begleiter) Nenulaure (Indrikhändlerin)

Außerdem können sowohl ruhmreiche als auch normale Kassetten aus Elsweyr folgende Gegenstände beinhalten:

Stilmaterial aus Elsweyr

Transmutationkristalle

Drachenblut, Drachenschleim und Drachengalle (Alchemie)

Drachenschätze

Einrichtungspläne

Schatzkarten oder Fundberichte aus Elsweyr

So kommt ihr noch an möglichst viele Belohnungen bis zum Event-Ende

Besonders lohnenswert ist die Drachen-Jagd, da ihr von den Drachen in der offenen Welt von Elsweyr nicht nur die Kassetten bekommt. Nebenbei gibt es hier auch wertvolle Reagenzien für das Alchemie-Handwerk.

Um den Ereignisschein zu bekommen müsst ihr aber eine tägliche Gebiets-Quest in Elsweyr abschließen. Denkt daran, dass ihr nicht mehr als 12 Scheine gleichzeitig tragen könnt.

Macht tägliche Quests in Elsweyr mit mehreren Charakteren

In der Stadt Krempen im nördlichen Elsweyr könnt ihr 3 tägliche Quests erhalten. Begebt euch vom Wegschrein in Richtung Süden und sprecht mit den NPCs Ri’hirr, Nisuzi und dem Schlachtenvogt Tanerline.

In der Stadt Senchal im südlichen Elsweyr könnt ihr zwei weitere Quests annehmen. Auf dem Marktplatz, südlich vom Wegschrein, findet ihr die Questgeber Guybert Flaubert und Bruccius Baenius.

Die täglichen Quests könnt ihr mit jedem eurer Charaktere annehmen.

Erledigt die Quests in Elsweyr mit euren Freunden

Zusammen mit Freunden machen die Quests nicht nur mehr Spaß, sondern ihr könnt auch Gegenstände tauschen. So könnt ihr euch gegenseitig unterstützen alle Belohnungen zu sammeln. Außerdem könnt ihr tägliche Quests auch mit eurer Gruppe teilen.

Tauscht Items in eurer Community oder Gilde

Ihr werdet sicherlich das eine oder andere Item doppelt und dreifach bekommen. Aber das ist nicht schlimm, denn viele der Belohnungen sind handelbar. So könnt ihr eure Belohnungen mit anderen Spielern tauschen.

Sucht in Gildenläden

Wenn euch noch Belohnungen fehlen, könnt ihr auch die Gildenläden durchstöbern.

Gerade wurden die Inhalte für dieses Jahr bekannt gegeben. Habt ihr euch die große Ankündigung angeguckt oder tappt ihr noch im Dunkeln, was euch erwarten wird? Wir haben euch zusammengefasst, was das kommende Kapitel Necrom und die Inhalte 2023 für euch bereit halten.