Für viele Spieler des MMORPGs The Elder Scrolls Online ist der Handwerksbeutel ein praktisches Extra. Den könnt ihr zurzeit in der kostenlosen Probe von ESO+ ausprobieren. Und nicht nur das ist in der Probe-Mitgliedschaft enthalten. Wir von MeinMMO erklären euch, was es gibt und wie ihr es bekommt.

Wann gibt es ESO+ kostenlos? Ab jetzt bis zum 25. Oktober 2021 um 16 Uhr MEZ könnt ihr ESO+ kostenlos nutzen. Danach ist die Probe wieder beendet. Solange könnt ihr alle Vorteile der ESO+ Mitgliedschaft nutzen.

Vorteile der ESO+ Mitgliedschaft

Diese Vorteile sind in der (kostenlosen) ESO+ Probe enthalten:

Zugriff auf alle DLCs (inklusive Quests, Gebiete und Dungeons) bis zum 25. Oktober

Handwerksbeutel

Doppelter Lagerplatz in der Bank

Doppelter Lagerplatz für Transmutationskristalle

Doppelte Anzahl an platzierbaren Housing-Items in eurem Heim

10% Erfahrungsbonus im Kampf & im Handwerk

10% kürzere Analysezeiten im Handwerk

10% mehr Gold

Rabatte im Kronenshop

Zurzeit: Kostenlose Statuette von Sai Sahan im Kronenshop

Färben von Kostümen

Stellt euch einen der Helden der Hauptgeschichte in euer Heim. Die Miniaturstatue gibt es mit ESO+ kostenlos.

Der Handwerksbeutel ist ein besonders beliebtes Extra

Was ist der Handwerksbeutel? Das ist eine Art Extra-Inventar für all eure Handwerksmaterialien.

Das Tolle ist: Der Handwerksbeutel bleibt auch nach der Probe erhalten. Allerdings werden alle weiteren Materialien nicht mehr in eurem Handewerksbeutel platziert, sondern im regulären Inventar. Die anderen Materialien werden weiterhin in dem Handwerksbeutel verstaut, außer ihr entnehmt sie.

Auf welche DLCs hat man mit ESO+ Zugriff?

Ihr könnt damit die folgenden DLCs spielen:

Orsinium

Thieves Guild

Dark Brotherhood

Shadow of the Hist

Morrowind

Horns of the Reach

Clockwork City

Dragon Bones

Summerset

Wolfhunter

Murkmire

Wrathstone

Elsweyr

Scalebreaker

Dragonhold

Harrowstorm

Greymoor (inklusive Antiquitätensystem)

Stonethorn

Markarth

Flames of Ambition

Waking Flame (neustes DLC)

Wenn euch also noch ein paar Dungeons in euren Errungenschaften fehlen oder ihr einige Spuren zum ausgraben habt, dann holt euch unbedingt eure kostenlose ESO-Plus Probe.

Wie bekomme ich meine kostenlose ESO+ Probe?

Das ist ganz einfach! Ihr müsst nur die folgenden Schritte machen:

Loggt euch wie gewöhnlich in ESO ein. Sobald ihr euren Charakter geladen habt, öffnet ihr den Kronenshop (,). Hier gibt es die Kategorie “ESO Plus”. Wählt “Kostenlose Probe” aus.

Und schon besitzt ihr bis zum 25. Oktober alle Vorteile einer ESO+ Mitgliedschaft. Ihr müsst auch keine Sorge haben, dass euch etwas untergejubelt wird. Ihr benötigt keine Kredit- oder Bankkarten. Die Probe-Mitgliedschaft endet automatisch am 25.10. um 16.00 Uhr.

Habt ihr noch keine Idee, was ihr zuerst ausprobieren wollt? Dann schaut euch doch die Dungeons aus dem neusten DLC Waking Flame an. Wir haben die Dungeons bereits getestet. In unserem Artikel ESO: Wir haben die Dungeons im neuen Update Waking Flame gespielt – So hart sind sie erfahrt ihr mehr.