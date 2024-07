Final Fantasy dominiert mit dem Release von Dawntrail, doch auch bei anderen MMORPGs tut sich was

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Throne and Liberty (Project TL) hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spiele-Reihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, ...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns in die Kommentare.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst (es gab in den vergangenen Tagen tatsächlich noch sehr viel mehr Meldungen aus dem Genre), das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Was ist sonst noch passiert? Black Desert hat in dieser Woche seine 28. Klasse veröffentlicht. Bereits in der vorherigen Woche wurde der Dosa angekündigt, der mit einem Schwert und einer Tabakpfeife kämpft . Alle weiteren Neuerungen, die demnächst für das MMORPG veröffentlicht werden, hat euch MeinMMO in einem exklusiven Special zum BDO-Event zusammengefasst .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to