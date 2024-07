Die 2 besten WoW-Gilden der Welt raiden jetzt in Tarisland, scheitern schon am ersten Boss

Die Profi-Gilden Echo und Liquid trafen zum ersten Mal in Tarisland aufeinander. Statt einer Schlacht um die beste Zeit bekamen die Zuschauer aber etwas anderes zu sehen.

Was ist das für ein Wettbewerb? Die zwei besten Gilden aus World of Warcraft, Liquid und Echo, wurden von Tarisland zu einem Wettbewerb herausgefordert. Am 01. Juli 2024 trafen die Teams der beiden Gilden das erste Mal aufeinander.

Ziel war es, den Raid-Boss Synthesedoktor auf dem „Elite Challengemode“-Schwierigkeitsgrad möglichst schnell zu besiegen. Gewonnen hat, wer innerhalb von zwei Stunden die kürzeste Zeit braucht, um den Boss zu bezwingen. Es war also nicht wie genretypisch ein Kill-Race, sondern ein Speedrun-Wettbewerb.

Doch statt sich mit immer besseren Zeiten zu übertrumpfen, enttäuschten beide Teams ihre Fans im Wettbewerb.

Zwei Stunden ohne Ergebnis

Wie lief der Wettbewerb für die Teams? Die Teams von Liquid und Echo starteten am Montagabend um 21:00 Uhr, um sich für zwei Stunden gegen den Synthesedoktor zu stellen. Der Raid war an diesem Tag erst um 12:00 Uhr veröffentlicht worden und dementsprechend noch nicht lange verfügbar, um bereits Strategien zu proben.

Bereits die ersten Versuche der Gruppen zeigten, dass es hier erstmal darum geht den Boss überhaupt zu bewältigen. Die Teams versuchten allerlei Strategien, benutzten verschiedene Buffs und alles, was ihnen einfiel. Doch auch nach zwei Stunden schaffte es kein Team den Boss zu bezwingen. Der Wettbewerb ging unentschieden aus.

Das Team Liquid hatte zwar den besseren Versuch und schaffte es auch den Boss einige Zeit nach Ablauf des Wettbewerbs zu besiegen, für das Turnier ging der Montagabend jedoch als Gleichstand aus.

Was ist das für ein Boss? Die Raids in Tarisland haben zwar mehrere Bosse, diese sind aber alle einzeln instanziiert und werden nach und nach freigeschaltet. So könnte man auch sagen, dass jeder Bosse für sich steht.

Der Synthesedoktor ist der erste Boss des Wettbewerbs von Liquid und Echo. Auch die zwei letzten Bosse des „Wurzel der Korrosion“-Raids werden die Teams angehen. Der nächste Wettkampf wird am 04. Juli stattfinden. Dann stellen sich die beiden Teams gegen die Waldzwillinge.

Warum sind die Bosse so schwierig? Die Entwickler von Tarisland haben in ihren Tests immer wieder nach Feedback gefragt. Viele Spieler beschwerten sich dabei über die einfachen Schwierigkeitsgrade in den Dungeons und Raids. Die Entwickler entschieden sich deshalb den Schwierigkeitsgrad „Herausforderungsmodus“ oder auf Englisch „Challengemode“ zu entwerfen.

Hierbei haben die Bosse nicht nur mehr leben und teilen mehr aus, sie haben auch zusätzliche Mechaniken wie Angriffe oder Fähigkeiten, die den Spielern den Bosskampf erschweren. Damit bietet Tarisland auch einen Modus, der mal nicht für Papas geeignet ist, entgegen vielen anderen, wie MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz findet: Tarisland ist bislang das perfekte MMORPG für Papas wie mich