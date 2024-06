Die besten Profi-Gilden aus WoW kämpfen ab dem 1. Juli in Tarisland um den schnellsten Raid

Zwei der besten Gilden aus World of Warcraft kämpfen ab dem 1. Juli um den schnellsten Raid-Abschluss in Tarisland und ihr könnt sogar etwas gewinnen, wenn ihr das richtige Team anfeuert.

Was ist das für ein Wettbewerb? Nach dem Tarisland bereits vor kurzem einen Speed-Clear-Wettbewerb für jedermann ausgerufen hat, lädt das neue MMORPG jetzt auch Profis aus World of Warcraft ein. Ab dem 01. Juli 2024 sollen die Gilde Liquid und die Gilde Echo in Tarisland ausfechten, wer die bessere ist. Dafür bezwingen sie 3 Wochen lang, jede Woche einen Raid.

Gemessen wird ihre Leistung an der Zeit, die sie für den Raid-Abschluss brauchen. Es geht also nicht darum, wer den Raid als erstes besiegt, sondern wer ihn am schnellsten schafft. Pro Raid haben die Teams zwei Stunden Zeit.

Hier könnt ihr den Trailer von Tarisland sehen:

Profis gegen Normalos

Wie hängt das mit dem E-Sport in Tarisland zusammen? In Tarisland werden alle die Chance haben, ganz wie die Profis, gegen andere Gruppen auf ihrem Server um die schnellste Abschlusszeit zu kämpfen. Dabei dürfen die Profis früher gegen die Raid-Bosse ran als die Normalos. Der Wettbewerb für die Profis beginnt am 01. Juli und wird dann am 04. und am 07. Juli weitergeführt.

Für die „Normalos“ geht es dann genau 14 Tage später gegen die Raid-Bosse. Während die normalen Spieler beim Wettbewerb Titel und bis zu 450 € gewinnen können, geht es bei den Profis um Ruhm und Ehre und eine kleine Discord-Belohnung für die Fans.

Was gibt es für eine Belohnung? Die Zuschauer des Wettbewerbs können ihr Lieblingsteam anfeuern. Falls das angefeuerte Team gewinnen sollte, erhalten alle Fans ein Champion-Icon an ihren Discord-Namen auf dem Discord von Tarisland.

Ob es Belohnungen in Form von Ingame-Items geben wird, ist noch nicht bekannt. Bislang scheint das ganze also ein Mix aus Vorschau auf die neuen Raids und Discord-Event zu sein. Wer also schon mal einen Blick zwei Wochen in die Zukunft von Tarisland werfen möchte, sollte sich den Wettbewerb anschauen. Tarisland ist nicht nur was für Profis, auch Eltern werden damit glücklich: Tarisland ist bislang das perfekte MMORPG für Papas wie mich