Wer seine Freunde dazu überredet, das MMORPG Tarisland zu spielen, kann über 900 € abgreifen

Das MMORPG Tarisland hat erst vor Kurzem eine neue Erweiterung veröffentlicht. Jetzt versuchen die Entwickler neue Spieler für das MMORPG zu gewinnen.

Wie läuft es aktuell in Tarisland? Das MMORPG Tarisland ist dieses Jahr im Sommer gestartet und hat jetzt seine erste Erweiterung veröffentlicht. Mit Blight Dragon Elegy wird es richtig winterlich im MMORPG. Die Erweiterung lieferte eine neue Karte im winterlichen Look, neue Dungeons und Raids sowie verbesserte Systeme für Balancing und Klassenverbesserung.

Trotz der Neuerungen bleibt die Erweiterung wohl hinter den Erwartungen der Entwickler zurück, das deuten zumindest die Aufrufzahlen der Trailer auf YouTube im Vergleich zum Release an. Außerdem werden jetzt Spieler bezahlt, wenn sie ihre Freunde ins Spiel bringen.

Hier könnt ihr den Trailer zur ersten Erweiterung von sehen:

Neue Aktion bezahlt Spieler für ihre Freunde

Was ist das für eine Aktion? Um neue Spieler ins Spiel zu bringen, bietet Tarisland seinen Spielern eine neue Aktion. In der dürft ihr eure Freunde einladen und könnt dabei Belohnungen abstauben. Eure Freunde müssen einfach von euch über euren persönlichen Link, den ihr auf der Website der Entwickler findet, eingeladen werden und einige Quests erfüllen.

In der deutschen Version des Spiels habt ihr die Chance auf Ingame-Items, Mounts und Geschenkgutscheine, die ihr auch außerhalb des Spiels verwenden könnt. Eine direkte Belohnung für das Einladen von neuen Spielern gibt es nicht.

In der Version in Süd-Ost-Asien werden die Spieler jedoch viel besser entlohnt. Hier erhält jeder auch die Chance auf die gleichen Belohnungen wie in unserer Version, aber auch zusätzlich 5 US-Dollar pro neuem Freund der das Spiel spielt.

Laut der Website können die Spieler dort bis zu 200 Freunde einladen und damit 1.000 US-Dollar verdienen, das sind umgerechnet etwa 925 € (Stand 24. Oktober 2024). Nicht nur hierzulande ist das eine nette Summe. In vielen Ländern in Süd-Ost-Asien liegt das Durchschnittsgehalt weit unter dieser Zahl. Es kann sich für die Menschen dort also richtig lohnen.

Ist diese Aktion außergewöhnlich? Nein, nicht wirklich. Tarisland hat bereits in der Vergangenheit häufiger Werbe- und Promoaktionen gestartet, die Spielern Preise boten, um das Spiel zu bewerben. In der Vergangenheit konnten bereits Smartphones, Geschenkkarten und Tickets für Sportevents gewonnen werden.

Das neue Event reiht sich ein in die Reihe von Marketingaktionen, die ungewöhnlich für ein MMORPG sind, jedoch bei Tarisland immer wieder vorkommen. In der Vorbereitung auf die neue Erweiterung „Blight Dragon Elegy“ sollten 10.000 Spieler das Spiel auf ihre Wunschliste bei Steam setzten, doch nur 500 sollten dafür belohnt werden: Das MMORPG Tarisland bittet 10.000 Spieler auf einen Knopf bei Steam zu drücken, will aber nur 500 dafür belohnen