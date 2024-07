WoW: Schamanen werden wichtiger, bekommen starken Raid-Buff

Blizzard überarbeitet die Schamanen in World of Warcraft. Für Raids werden sie wichtiger – denn sie erhalten einen mächtigen Buff.

Auch wenn der Pre-Patch von The War Within bereits in wenigen Wochen erscheint, in der Beta der neuen Erweiterung gibt es noch immer viele Veränderungen und Neuerungen. Zuletzt wurde die Überarbeitung der Schamanen enthüllt und die geht auch mit einem ganz neuen Buff einher. Der ersetzt eines der beliebten Totems und sorgt so dafür, dass der ganze Raid in den Genuss des Vorteils kommt.

Was ist das für ein Buff? Der neue Buff wird den Namen „Skyfury“ tragen, also etwa „Himmelszorn“. Der Buff gibt allen betroffenen Charakteren eine Chance von 20 %, dass automatische Angriffe ein weiteres Mal wiederholt werden.

Da viele Effekte, wie etwa Gifte oder der Gewinn von Wut, durch automatische Angriffe ausgelöst werden, ist das ein Buff, über den sich so ziemlich alle Nahkämpfer freuen.

Zusätzlich dazu gewährt der Buff allen einen Bonus von 2 % auf die Meisterschaft.

So sorgt der Buff dafür, dass nicht nur Nahkämpfer sich freuen, sondern auch alle anderen Klassen.

Anders als bisher kann der ganze Raid von Himmelszorn profitieren und nicht nur die spezifische Gruppe, in welcher sich der Schamane befindet.

Schamanen bekommen einen neuen Buff – alle profitieren.

Warum macht Blizzard das? Die Totem-Buffs der Schamanen wirken ein bisschen aus der Zeit gefallen. Gerade das Windzorn-Totem sorgte häufig für nervige Probleme, weil nur Spieler aus der eigenen Gruppe davon betroffen waren – nicht aber des ganzen Raids. Daher mussten Raidleiter immer eine „Melee-Gruppe“ bauen, die dann durch den Schamanen verstärkt wurde. Wenn mehr Melees im Raid dabei waren, aber zu wenig Schamanen, dann schauten einige Spielerinnen und Spieler in die Röhre und mussten auf den Buff verzichten.

Das war nicht nur umständlich, sondern auch vor allem nervig für alle, die dann eben nicht ihre volle Leistung bringen konnten, weil für sie kein Platz mehr in der Melee-Schamanen-Gruppe war.

Was bedeuten die Änderungen? Grundsätzlich dürfte dieser neue Raidbuff dafür sorgen, dass Schamanen in Raids und Gruppen künftig noch häufiger mitgenommen werden.

Gerade die 2 % Meisterschaft sorgen aber dafür, dass der Raidbuff für alle richtig nützlich ist. Denn einige Spezialisierungen – wie etwa der Schatten-Priester – profitieren von der Meisterschaft massiv, sodass eine Steigerung von 2 % sich hier deutlich im verursachten Schaden widerspiegeln dürfte.

Was haltet ihr von dem neuen Raidbuff?

Generell macht The War Within vieles richtig und bringt zahlreiche Neuerungen. Gerade die Story könnte aber für manch einen alten Fan oder Neuling verwirrend sein, denn viele Charaktere, die bisher nicht in Erscheinung getreten sind, haben nun eine wichtige Rolle. 5 dieser Charaktere haben wir euch hier vorgestellt.