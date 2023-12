Pokémon GO: Flaniwal fangen – wie stark ist es?

In Pokémon GO könnt ihr aktuell viele Flaniwal fangen. Wozu ihr dieses Pokémon und seine Entwicklung gebrauchen könnt, zeigen wir euch.

Wie kann ich Flaniwal fangen? Flaniwal ist eines der Pokémon, welches ihr im aktuellen Winter-Feiertage -Event, das noch bis zum 25. Dezember um 20:00 läuft, vermehrt fangen könnt. Es kann euch in der Wildnis und in 1*-Raids begegnen.

Was ist das für ein Pokémon? Flaniwal ist ein kleiner Wal, welcher vom Typ Eis ist. Für 50 Bonbons könnt ihr es zu Kolowal entwickeln. Auch wenn es sich bei Kolowal nicht um einen Top-Angreifer handelt, hat es dennoch in einem bestimmten Bereich seine Stärken.

Übrigens gibt es im Zuge des aktuellen Events auch eine befristete Forschung mit dem Namen Winterliche Wünsche , bei der ihr euch zwischen einem von zwei Boni entscheiden könnt. Welche das sind und was sie euch bringen, erfahrt ihr natürlich auch bei uns.

Trailer zur aktuellen Season Zeitlose Reisen

Kolowal in Raids und in der Kampfliga

Wie stark ist Kolowal in Raids? In Raids macht Kolowal leider keine gute Figur. Es ist nicht sonderlich stark und es gibt wesentlich stärkere Optionen, wenn ihr Eis-Angreifer für eure Raids benötigt. Hierfür solltet ihr besser auf Pokémon wie Mamutel, Snibunna und Glaziola setzen.

Wie stark sind Flaniwal und Kolowal in der Kampfliga? Sowohl in der Superliga, als auch in der Hyperliga spielen weder Flaniwal noch Kolowal eine größere Rolle. In diesen Ligen solltet ihr auf den Einsatz der beiden Pokémon verzichten und euch für eine bessere Alternative entscheiden.

In der Meisterliga hingegen, spielt Kolowal immerhin eine größere Rolle, als in den anderen beiden Ligen und als in Raids. Es ist ein brauchbares Pokémon, für welches die Sofort-Attacke Eissplitter und die Lade-Attacken Lawine und Bodyslam empfohlen werden.

Wichtig ist hierbei, dass ihr euer Kolowal hierfür natürlich auf das Maximum leveln solltet, wie es für Pokémon in der Meisterliga üblich ist. Ob ihr eure Sonderbonbon XL hier einsetzen wollt oder stattdessen lieber ein anderes Pokémon stärkt, bleibt natürlich euch überlassen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr vor, Kolowal in der Meisterliga einzusetzen, oder interessiert euch diese Liga überhaupt nicht? Schaut auf jeden Fall auch bei den Events von Pokémon GO im Dezember rein.