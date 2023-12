Pokémon GO enthüllt „Winter-Feiertage“-Event mit 2 neuen Pokémon und ihr sucht euren Bonus aus

In Pokémon GO kommt das „Winter-Feiertage“-Event mit dem Debüt von Flaniwal und Kolowal. Außerdem gibt es Kostüme und Boni abzuholen.

Wann laufen die Winter-Feiertage? Das Event ist zweigeteilt, und nun sind die Infos für den ersten Part der Winter-Feiertage bekannt. Es läuft von Montag, den 18. Dezember 2023 um 10:00 Uhr bis Montag, den 25. Dezember 2023 um 20:00 Uhr.

Das sind die Highlights: Wie schon in einem ersten Teaser angedeutet, wird Flaniwal in Pokémon GO debütieren. Das ist ein kleiner Wal vom Typ Eis, der an Land lebt. Mit ihm erscheint dann auch seine Entwicklung Kolowal im Spiel.

Um es zu entwickeln, benötigt ihr 50 Flaniwal-Bonbons. Flaniwal erscheint dabei in der Wildnis und in Stufe-1-Raids. So sehen die beiden aus:

Flaniwal und Kolowal (Bildquelle: pokemon.com)

Für Sammler gibt es zudem wieder kostümierte Pokémon zu schnappen.

Pikachu mit Feiertagskleidung erscheint in der Wildnis und in Stufe-1-Raids

Raichu mit Feiertagskleidung könnt ihr entwickeln

Evoli mit Feiertags-Hut ist in der Wildnis sowie in 2-km-Eiern

Damhirplex mit Feiertags-Outfit ist in der Wildnis und in Raids der Stufe 3

Seemops mit Feiertags-Schal ist in der Wildnis und in Stufe-1-Raids

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit trefft ihr in Stufe-3-Raids

Alle Boni im Winter-Feiertage-Event in Pokémon GO

Welche Boni gibt es? Es wird eine kostenlose befristete Forschung geben, bei der ihr selbst entscheidet, welchen Bonus ihr wollt:

Doppelte Fang-EP

Oder doppelten Fang-Sternenstaub

Außerdem gibt es für das Öffnen von Geschenken generell mehr EP und Sternenstaub.

Forschung mit kostenpflichtigen Tickets: Es wird auch zwei befristete Forschungen geben, die man im Shop kaufen kann. Sie gelten jeweils für beide Teile des Winterfeiertage-Events.

Ein 2-Euro-Ticket wird euch bei Teil 1 des Events Begegnungen mit Seemops mit Feiertags-Schal, Frigometri sowie einem neuen Enton mit Feiertags-Kleidung. Dazu gibt es zwei Premium-Kampfpässe. In Teil 2 folgen weitere Begegnungen mit Feiertags-Enton und Feiertags-Petznief sowie nochmal 2 Premium-Kampfpässe.

Dann gibt es noch ein 5-Euro-Ticket. Hier gibt es dann eine Event-Avatarpose, doppelte Fangbonbons und Begegnungen mit kostümierten Feiertags-Pikachu, Feiertags-Botogel und Feiertags-Enton.

Alle Spawns im Winter-Feiertage-Event

Welche Pokémon tauchen auf? Das fassen wir hier zusammen. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Wildnis:

Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Sandan*

Jurob*

Evoli mit Feiertags-Hut*

Quiekel*

Damhirplex mit Feiertags-Outfit*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Galar-Flampion*

Frigometri*

Arktip*

Flaniwal

Sniebel* (seltener)

Keifel (seltener)

Amarino

Raids:

Stufe 1: Pikachu mit Feiertags-Kleidung*, Alola-Sandan*, Seemops mit Feiertags-Schal*, Krabbox, Flaniwal

Stufe 3: Jugong, Lapras*, Damhirpley mit Feiertags-Outfit*, Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit*

2-km-Eier:

Evoli mit Feiertags-Hut*

Kussilla*

Galar-Flampion*

Amarino*

Feldforschungen:

Pikachu mit Feiertags-Kleidung*

Alola-Sandan*

Muschas*

Rossana*

Lapras*

Botogel mit Feiertags-Schleife*

Seemops mit Feiertags-Schal*

Shnebedeck*

Glaziola mit Unterwasser-Feiertags-Outfit*

Gelatini

Petznief mit Feiertags-Schleife*

Krabbox

Obendrein kriegt ihr in Forschungen Mega-Energie für Mega-Rexblisar und Mega-Firnontor.

Ihr wollt wissen, was dieses Jahr sonst noch los ist? Hier findet ihr alle Events in Pokémon GO im Dezember 2023.