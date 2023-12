Wie gefällt euch der Blick auf Part 2 des Winter-Events in Pokémon GO?

Neue Pokémon: Enton und seine Weiterentwicklung Entoron findet ihr erstmal mit Feiertagskleidung in Pokémon GO. Ihr könnt sie auch als Shiny finden.

Das wurde enthüllt: Bisher kannten Spieler nur die Inhalte von Part 1 der Winter-Feiertage in Pokémon GO . Nun zeigte Niantic, wie es im Anschluss weitergeht. Ein neues Shiny sowie neue Kostüme erwarten euch. Dazu Raids, Forschungen und mehr.

Das Weihnachts-Event „Winter-Feiertage“ läuft in Pokémon GO in zwei Teilen ab. Nun enthüllten die Entwickler, was euch im zweiten Teil erwartet.

