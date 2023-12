Pokémon GO: Was ist das für ein neues Pokémon im Winter-Teaser?

In Pokémon GO steht der Winter an. Und damit scheint auch ein winterliches Pokémon ins Spiel zu kommen.

Was ist das für ein Teaser? Den Teaser teilte der offizielle Pokémon-GO-Kanal ohne groß weitere Informationen. Dort ist lediglich ein Schneesturm in den kalten Bergen zu sehen – und mitten drin die Silhouette eines Pokémon.

Den Teaser binden wir hier für euch ein:

Was ist das für ein Pokémon? Es sieht ganz aus, als würde es sich bei dem Pokémon um Flaniwal handeln, das sich zu Kolowal weiterentwickeln kann. Die Silhouette passt zu dem Pokémon aus der neunten Spielgeneration. Außerdem war Flaniwal eines der Pokémon, die zuletzt in einem Leak auftauchten, die bald im Spiel erscheinen könnten.

Das Pokémon stellen wir euch hier kurz vor.

Was sind Flaniwal und Kolowal für Pokémon?

Das sind Flaniwal und Kolowal: Flaniwal ist das Pokémon Nummer 0974 und stammt aus den Spielen Karmesin und Purpur. Es gehört zum Typen Eis und ähnelt einem kleinen Wal, allerdings lebt es an Land.

Flaniwal und seine Entwicklung Kolowal (Bildquelle: pokemon.com)

Seine Weiterentwicklung heißt Kolowal, das ebenfalls zum Typ Eis gehört. In den Hauptspielen kann man die Entwicklung auslösen, indem man einen Eis-Stein verwendet. Dieses Item gibt es in Pokémon GO nicht, dementsprechend bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung dort auszulösen ist.

Möglich, dass es schlichtweg reicht, die nötigen Bonbons einzusetzen. Ebenso denkbar wäre aber auch, dass hier das Gletscher-Lockmodul zum Einsatz kommt – oder eine andere Art der Entwicklung. Das bleibt abzuwarten.

Wie stark ist Flaniwal? Auch hier bleibt abzuwarten, wie es in Pokémon GO umgesetzt wird. Seine Entwicklung Kolowal zeichnet sich vor allem durch einen hohen KP-Wert, dem höchsten aller Eis-Pokémon, aus. In Sachen Angriff steckt es aber vor einigen anderen Vertretern des Typs zurück und sein Defensivwert ist sehr niedrig.

Hier ist also insgesamt mit keinem Top-Angreifer für Raids zu rechnen. Allerdings bleibt abzuwarten, was für ein Moveset es mitbringt.

Eine Liste der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Wann erscheint Flaniwal? Ein Datum wurde nicht mit dem Teaser geteilt, insofern ist der Release noch völlig offen.

Die Art des Teasers weist allerdings auf das Thema „Winter“ hin, und die Events im Dezember 2023 zeigen, dass ab dem 18. Dezember bis 25. Dezember das Event „Winter-Feiertage, Teil 1“ ansteht. Das wäre ein naheliegender Release-Termin.

Darüber hinaus folgen ebenfalls noch im Dezember das Event „Winterwunderland“ und die „Winter-Feiertage, Teil 2“, was gute Alternativen wären. Wir rechnen also mit einem Release noch in diesem Jahr.

Aktuell läuft derweil das Event „Zeitlose Reisen“. Und das hat einen Bonus, mit dem ihr an mehr Glücks-Pokémon kommen könnt.