Pokémon GO: Leak zeigt 23 neue Pokémon, auf eines warten Spieler seit Jahren

Aktuell wird ein Leak zu Pokémon GO diskutiert, der einige beliebte Monster zeigt. Auch einige absolute Favoriten sind darunter.

Was ist das für ein Leak? Im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO wird gerade ein Leak der Gruppe „Pokemod“ diskutiert. Dabei handelt es sich um Grafiken zu Pokémon, die bislang noch nicht im Spiel sind, aber offenbar in den Daten gefunden wurden.

Zu einigen dieser Monster gab es schon in der Vergangenheit Leaks, andere sind hingegen neu dabei. Darunter sind einige mächtige Pokémon, auf die Trainer nun hoffen.

Allerdings solltet ihr beachten: Hierbei handelt es sich noch um völlig unbestätigte Leaks. Ob und wann diese Monster ins Spiel kommen, ist derzeit unsicher. Allerdings gaben solche Leaks in der Vergangenheit immer mal wieder Hinweise darauf, was in Zukunft kommen könnte.

Den Post binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was sind das für Pokémon im Leak?

Wir schauen uns einige der potenziellen Pokémon einmal an. Unter anderem dabei sind:

Zudem stecken im Leak Pokémon wie:

Lusardin in der Einzel- und Schwarmform

Durengard

Hisui-Admurai

Hisui-Silvarro

Hisui-Tornupto

Damythir

Mega-Tohaido

Mega-Flunkifer

Mega-Audino

Mega-Camerupt

Marshadow

Pampuli

Pampross

Sen-Long

Gufa

Flaniwal

Kolowal

Dazu kommen Kostüm-Varianten zu Pikachu, Raichu, Enton und Entoron, die beispielsweise zu Events rund um Weihnachten passen würden.

Wie reagieren Spieler? In der Diskussion zu dem Leak tauchen einige begeisterte Stimmen auf. Gerade Monster wie Mega-Metagross oder Mewtu und Necrozma sind lang erwartete Highlights, auf die Spieler hoffen.

Außerdem sprechen einige davon, dass Monster wie die Hisui-Varianten oder Dialga und Palkia zu einer möglichen Sinnoh-Tour passen würden, mit der einige rechnen. Nachdem es bereits Kanto-, Johto- und Hoenn-Touren in den letzten Jahren gab, wäre so ein Event denkbar, ist aber noch nicht bestätigt.

Gleichzeitig ist aber darauf zu verweisen, dass es schon in der Vergangenheit Leaks gab, die dann erstmal zu nichts führten oder es schlichtweg sehr lange dauerte, bis sie zum Tragen kamen. Dementsprechend sollte man sich auch noch nicht zu früh freuen.

Was haltet ihr von den Leaks? Wären für euch spannende Pokémon dabei? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Das Ende der aktuellen Season in Pokémon GO kommt näher. Die letzten Events im November 2023 in Pokémon GO stehen noch an – dann dürfte es Ende der Woche mit einer neuen Season weitergehen.