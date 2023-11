Pokémon GO: Events im November 2023 – Alle Termine & Boni

Alle Events im November 2023 Pokémon GO in der Übersicht. Die Termine und bekannten Details haben wir euch in der Übersicht hier auf MeinMMO zusammengefasst und zeigen euch, welche sich besonders lohnen.

Um welche Termine geht es? In Pokémon GO werden jeden Monat verschiedene Themen-Events, aber auch Rampenlicht-Stunden und Raid-Stunden veranstaltet. Rechtzeitig vor dem Monatswechsel haben die Entwickler die kommenden Termine veröffentlicht (via Twitter/X) und dabei auch schon erste Details preisgegeben.

In der nachfolgenden Übersicht zeigen wir euch alle Events, die euch in den kommenden Wochen erwarten. Im Anschluss erfahrt ihr außerdem, welche Termine ihr im November nicht verpassen solltet.

Alle Events im November 2023 in der Übersicht

Welche Events erwarten euch? Im November könnt ihr euch in Pokémon GO wieder auf eine ganze Reihe von Events freuen. Neben unterschiedlichen Themen-Events sowie den Rampenlicht- und Raid-Stunden erwarten euch auch wieder verschiedene Showcases, bei denen ihr eure Pokémon mit denen anderer vergleichen könnt.

Datum Event bis 01. Dezember um 10:00 Uhr Jahreszeit “Reichlich Abenteuer” bis 01. Dezember Forschungsdurchbruch mit Galar-Porenta*, Larvitar*, Zobiris*, Kindwurm*, Coiffwaff* oder Viscora* bis 03. November Mega-Raids mit Mega Banette* bis 03. November 5er-Raids mit Darkrai* 1. November Raid-Stunde mit Darkrai* 01. bis 02. November PokéStop-Showcases mit Zwirrlicht 01. bis 02. November Event Day of the Dead 02. bis 09. November 5er-Raids mit Genesect* 02. bis 12. November Mega-Raids mit Mega Hundemon* 05. November Community Day mit Felino und Paldea-Felino 07. November Rampenlicht-Stunde mit Lanturn* & Verschick-Bonbons 07. bis 10. November PokéStop-Showcases mit Lichtel 07. bis 12. November Festival of Lights 08. November Raid-Stunde mit Genesect* 09. bis 16. November 5er-Raids mit Viridium* 11. bis 12. November PokéStop-Showcases mit einem unbekannten Pokémon 12. bis 16. November Mega-Raids mit einem unbekannten Pokémon 14. November Rampenlicht-Stunde mit Haspiror * & Entwicklungs-EP 15. November Raid-Stunde mit Viridium* 15. bis 19. November PokéStop-Showcases mit Mollimorba und Garstella 15. bis 19. November Fashion Week 16. bis 23. November 5er-Raids mit Kobalium* 16. bis 30. November Mega-Raids mit Mega Kangama* 21. November Rampenlicht-Stunde mit Dummisel * & Fang-Sternenstaub 22. November Raid-Stunde mit Kobalium* 22. bis 27. November Party Up! 22. bis 27. November PokéStop-Showcases mit Voltilamm und Ampharos 23. bis 30. November 5er-Raids mit Terrakium* 25. November Community Day Classic 26. bis 27. November PokéStop-Showcases mit Felori, Krokel und Kwaks 28. November Rampenlicht-Stunde mit Ferkuli * & Fang-EP 28. November PokéStop-Showcases mit Ferkuli 29. November Raid-Stunde mit Terrakium*

Welche Events lohnen sich besonders?

Diese Events lohnen sich: Im November gibt es wieder eine Reihe von Events, die ihr am besten nicht verpassen solltet. Wir zeigen euch nachfolgend, welche das sind:

Community Day: Am 5. November läuft in Pokémon GO der nächste Community Day, bei dem ihr auf Felino und seine Paldea-Version treffen werdet. Wenn ihr diese zu Suelord entwickelt, lernt es die Lade-Attacke Vielender. Außerdem gibt es doppelte Bonbons beim Fangen, reduzierte Tauschkosten und ein Event-Ticket für 1 €.

Am 5. November läuft in Pokémon GO der nächste Community Day, bei dem ihr auf Felino und seine Paldea-Version treffen werdet. Wenn ihr diese zu Suelord entwickelt, lernt es die Lade-Attacke Vielender. Außerdem gibt es doppelte Bonbons beim Fangen, reduzierte Tauschkosten und ein Event-Ticket für 1 €. Raid-Stunde mit Genesect: Am 8. November findet die Raid-Stunde mit Genesect statt. Es punktet mit hohen Werten im Angriff und einer soliden Ausdauer. Es gehört somit zu den stärksten Käfer-Angreifern in Pokémon GO.

Am 8. November findet die Raid-Stunde mit Genesect statt. Es punktet mit hohen Werten im Angriff und einer soliden Ausdauer. Es gehört somit zu den stärksten Käfer-Angreifern in Pokémon GO. Party Up!: Vom 22. bis 27. November läuft dieses Event, welches wohl das neue Gruppen-Feature von Pokémon GO ins Rampenlicht stellen soll. Es wird spekuliert, dass damit ein neues Pokémon ins Spiel kommen soll. Im Reddit und auf Twitter rechnen einige mit Delfinator.

Wie gefallen euch die Aussichten zu den Events im November 2023? Welches wollt ihr auf keinen Fall verpassen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.