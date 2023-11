Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im November 2023 und ihre Boni

In der nachfolgenden Übersicht seht ihr alle Rampenlicht-Stunden im November 2023 in Pokémon GO. Dabei zeigen wir euch alle Informationen zu den Pokémon, Shinys, Boni und den jeweiligen Termin des Events.

Um welche Events geht es? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO ein einstündiges Event, in dem ein zuvor festgelegtes Monster häufiger in der Wildnis spawnt. Dieses Event wird als Rampenlicht-Stunde bezeichnet.

Im November 2023 erwarten euch vier dieser Termine. In der Übersicht zeigen wir euch, welches Pokémon zusammen mit welchem Bonus an den folgenden Dienstagen im Fokus der Rampenlicht-Stunden stehen.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im November 2023

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden laufen immer dienstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Folgende Pokémon und Boni erwarten euch im November:

Termin Pokémon & Boni 7. November Lampi* und Verschick-Bonbons 14. November Haspiror* und Entwicklungs-EP 21. November Dummisel* und Fang-Sternenstaub 28. November Ferkuli* und Fang-EP Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr mit Glück als Shiny treffen

Rampenlicht-Stunde am 7. November

Welches Pokémon? Bei der ersten Rampenlicht-Stunde im November trefft ihr Lampi aus der zweiten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Wasser und Elektro und kann sich zu Lanturn weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons.

Lohnt sich das? Lampi ist als Angreifer nicht sonderlich spannend. Lanturn hingegen schafft es in der Superliga der Trainerkämpfe ins obere Mittelfeld und sogar fast zu den besten Angreifern. Als Angreifer in Raids ist es nicht sonderlich attraktiv.

Kann man Shiny Lampi fangen? Ja, die schillernde Version von Lampi ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 14. November

Welches Pokémon? In der zweiten Rampenlicht-Stunde im November trefft ihr auf Haspiror aus der vierten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Normal und kann sich zu Schlapor und Mega-Schlapor weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Lohnt sich das? Haspiror und Schlapor sind keine besonders starken Angreifer. Mega-Schlapor hingegen ist deutlich besser und gehört zu den Typen Kampf und Normal. Somit habt ihr mehr Einsatzzwecke für das Pokémon.

Kann man Shiny Haspiror fangen? Ja, die schillernde Version von Haspiror ist bereits in Pokémon GO freigeschaltet und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 21. November

Welches Pokémon? Die dritte Rampenlicht-Stunde im November 2023 bringt euch das Pokémon Dummisel aus der zweiten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Normal.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Lohnt sich das? Dummisel ist kein starker Angreifer und verfügt über keine Weiterentwicklungen. Das Event lohnt sich vor allem für den Sternenstaub-Bonus für euch.

Kann man Shiny Dummisel fangen? Ja, ihr könnt Shiny-Dummisel in Pokémon GO fangen.

Rampenlicht-Stunde am 28. November

Welches Pokémon? In der letzten Rampenlicht-Stunde im November trefft ihr auf Ferkuli aus der neunten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Normal und kann sich zu Fragrunz weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Lohnt sich das? Weder Ferkuli noch Fragrunz eignen sich gut für Kämpfe. Am ehesten könnt ihr sie zum Füllen eurer Pokémon-Sammlung nutzen. Wer noch Erfahrungspunkte braucht, kann sich bei dem Event einige für das Fangen von Pokémon verdienen.

Kann man Shiny Ferkuli fangen? Ja, die schillernder Version von Ferkuli ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Events im November 2023 bei Pokémon GO.