Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Lampi und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 7. November, die Rampenlicht-Stunde mit Irrbis. Dazu erhaltet ihr einen Bonus, der euch mehr Bonbons bringt. Alles zu den Zeiten, Boni und Shinys zeigen wir euch hier im Guide.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine so genannte Rampenlicht-Stunde. Für 60 Minuten steht dabei ein Pokémon im Fokus, das Niantic bereits zum Anfang eines Monats festlegt. Begleitet wird das von einem ebenfalls festgelegten Bonus. Jeden Dienstag ändert sich die Kombination aus Pokémon und Sternenstaub-, Bonbon- oder EP-Bonus.

Am heutigen Dienstag trefft ihr auf das Pokémon Lampi und könnt euch zusätzliche Bonbons verdienen.

Rampenlicht-Stunde am 7. November – Start, Shiny und Boni

Wann ist Start? Wie ihr das schon von vergangenen Rampenlicht-Stunden kennt, beginnt das Ereignis auch heute wieder um 18:00 Uhr. Es ist dann für eine Stunde aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni sind aktiv? Während des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Lampi treffen. Wer will, kann sich mit der Aktivierung eines Rauchs noch zusätzliche Begegnungen eröffnen.

Dazu erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge Bonbons.

Heute läuft die erste Rampenlicht-Stunde im November 2023. Drei weitere Events dieser Art starten diesen Monat noch. Welche das im Detail sind, seht ihr hier:

Kann man Shiny Lampi fangen? Ja, die schillernde Version von Lampi ist in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen auf Shinys während Rampenlicht-Stunden nicht erhöht werden. Ihr braucht also viel Glück.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Lampi könnt ihr als Angreifer für eure Teams ignorieren. Seine Weiterentwicklung Lanturn ist zumindest in der Superliga beim PvP im oberen Mittelfeld dabei und schafft es dort fast bis in die Kategorie der besten Angreifer. Für Raids sind die Pokémon allerdings nicht besonders wertvoll.

Die Stunde kann sich für euch lohnen, wenn ihr sowieso eure Sammlung aufräumen wollt und dafür mehr Bonbons bekommen möchtet.

Eine Übersicht über alle Events im November 2023 bei Pokémon GO zeigen wir euch hier.