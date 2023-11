Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Dummisel und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 21. November, die Rampenlicht-Stunde mit Dummisel. Dazu erhaltet ihr einen Bonus, der euch mehr Sternenstaub bringt. Alles zu den Zeiten, Boni und Shinys zeigen wir euch hier im Guide.

Was ist das für ein Event? Dienstag ist bei Pokémon GO der Tag, an dem immer eine Rampenlicht-Stunde läuft. Abends ist das Event für 60 Minuten aktiv und stellt ein von Niantic ausgewähltes Pokémon zusammen mit einem Bonus in den Fokus. Jede Woche ändert sich die Kombination aus Monster und Bonus.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde trefft ihr auf das Pokémon aus der zweiten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Normal und verfügt über keine Weiterentwicklung.

Rampenlicht-Stunde am 21. November – Start, Shiny und Boni

Wann ist Start? Um 18:00 Uhr beginnt eine Rampenlicht-Stunde in Pokémon GO. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni sind aktiv? Bei Events dieser Art findet ihr das Rampenlicht-Pokémon, in diesem Fall Dummisel, deutlich häufiger in der Wildnis. Nahezu an jeder Ecke wird es für euch erscheinen. Falls ihr noch mehr Begegnungen wollt, könnt ihr Rauch zünden, um weitere Pokémon anzulocken.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge Sternenstaub.

Heute läuft die dritte Rampenlicht-Stunde im November 2023. Ein weiteres Event dieser Art findet in diesem Monat noch statt:

Kann man Shiny Dummisel fangen? Ja, die schillernde Variante von Dummisel ist bereits seit längerer Zeit im Spiel aktiv. Mit Glück findet ihr es während des Events heute. Bedenkt aber, dass die Chancen darauf nicht erhöht sind.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Als Angreifer könnt ihr Dummisel getrost ignorieren. Es verfügt über keine Weiterentwicklung und ist für Kämpfe irrelevant. Dafür ist der Sternenstaub-Bonus gut. Während des Events werdet ihr sehr viele Pokémon treffen und könnt den Bonus auf Fänge damit entsprechen gut ausnutzen.

