Pokémon: Warum entwickelt sich Ashs Pikachu im Anime nicht?

Spirit of the North 2 zeigt ersten Trailer und wieder geht ihr als Fuchs auf eine atemberaubende Reise. Diesmal mit beflügeltem Begleiter.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Pikachu ist über die Jahre ein besonderes Pokémon geworden. Das zeigen Fans immer wieder. Beispielsweise mit riesigen Pikachu-Sammlungen in Pokémon GO.

Pokémon GO: Eines der beliebtesten Pokémon ist plötzlich in Raids, aber nur kurz

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Entwicklung ist eines der grundlegenden Prinzipien von Pokémon, wenn diese stärker werden. Da überrascht es nicht, dass sie auch bei Ashs Pikachu im Verlaufe der Serie immer mal wieder Thema war. Doch zu Raichu wurde Pikachu nie – was auch an einem anderen Raichu lag.

Für Ash war Pikachu eine Notlösung, nachdem er es verpasst hatte, sich rechtzeitig ein Starter-Pokémon von Professor Eich abzuholen. Pikachu wiederum sah Ash als lästigen Trainer, der ihm Befehle geben und ihn auch noch in einen Pokéball stecken wollte – was in dem einen oder anderen Stromschlag für Ash resultierte.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to