Nach 25 Jahren bekommt Pokémon neue Protagonisten – Die letzten Folgen mit Ash und Pikachu laufen schon 2023

Die Spiele und der Anime zu Pokémon gehören für viele zur Kindheit. Von Anfang an mit dabei waren der ewig 10-jährige Ash Ketchum und sein treuer Begleiter Pikachu. Nun geht nach über 25 Jahren eine Ära zu Ende: 2023 werden die letzten Folgen mit dem bekannten Duo ausgestrahlt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie es mit dem Pokémon-Anime zu Karmesin und Purpur weitergeht.

1997 verließ der 10-jährige Ash Ketchum sein Zuhause, das beschauliche kleine Dorf Alabastia, mit nur einem Ziel: der allerbeste Pokémon-Trainer zu werden (wie keiner vor ihm war). Stets an seiner Seite: Das kleine gelbe Elektro-Pokémon und Maskottchen des Franchise, Pikachu.

Nach 25 Staffeln und unzähligen Abenteuern war es endlich so weit: in der 132. Episode des Anime “Pokémon Ultiative Reisen: Die Serie” entschied Ash das Turnier der Acht Meister der Krönungs-Weltmeisterschaften für sich und wurde endlich Pokémon Champion.

Viele Fans fragten sich, wie es wohl mit der Serie weitergehen wird. Nun ist klar: der Anime wird fortgesetzt, aber ohne Ash und Pikachu.

Pokémon ab 2023 ohne Ash und Pikachu

Was wird aus dem Anime? Wie am 16. Dezember via Twitter mitgeteilt wurde, gehen Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie und damit auch die Abenteuer von Ash und Pikachu 2023 zu Ende. Allerdings verschwinden die beiden nicht ohne einen ordentlichen Abschied.

Wann kommen die neuen Folgen? Die letzten Folgen mit Ash und Pikachu sollen ab Freitag, dem 13. Januar 2023 in Japan ausgestrahlt werden. Wann das letzte Kapitel in der Geschichte der beiden auch hierzulande zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Bei den Folgen soll es sich um eine Sammlung besonderer Folgen handeln, die die Beziehung zwischen Ash und Pikachu beleuchten und einen Ausblick in die Zukunft der beiden geben.

Es wartet ein neues Abenteuer

Bedeutet das nun das Ende des Anime? Keinesfalls. In derselben Pressemitteilung wird auch gleich eine neue Serie angekündigt, basierend auf der 9. Generation der Pokémon-Spielreihe.

Wer sind die neuen Protagonisten? Bei den neuen Protagonisten von Pokémon handelt es sich um Riko und Roy aus der Paldea-Region. Neben ihrem Aussehen ist über die beiden noch kaum etwas bekannt. Sie werden aber von den 3 Startern der Paldea-Region – Felori, Krokel und Kwaks – begleitet.

Riko und Roy werden die neuen Protagonisten von Pokémon

Außerdem scheint die schillernde Version des legendären Pokémon Rayquaza eine größere Rolle im Anime zu bekommen.

Ob Riko und Roy dauerhaft in die Fußstapfen von Ash und Pikachu treten werden, oder ob jede Region neue Protagonisten bekommen wird wie in den Spielen, ist noch nicht bekannt.

Wann kommen die neuen Folgen? Die neue Serie mit Riko und Roy soll ab April 2023 ausgestrahlt werden.

Bittersüßer Abschied für die Fans

Wie fallen die Reaktionen aus? Ein Blick auf die Kommentare auf Twitter offenbart, dass die Reaktionen ziemlich geteilt sind. Für viele Pokémon-Fans gehören Ash und Pikachu einfach dazu, ohne sie werde es einfach nicht mehr das Gleiche sein.

Andere begrüßen genau das: sie freuen sich auf die neuen Abenteuer und hoffen sogar, dass jede neue Region in Zukunft auch mit neuen Protagonisten aufwarten wird (via Twitter).

Wenn ihr die Zeit bis zum neuen Pokémon-Anime überbrücken wollt, bleiben euch ja immerhin noch die Spiele. In Karmesin und Purpur geht der Tera-Raid mit Kindheits-Liebling Glurak heute, am 16. Dezember, in die 2. Runde. Alle Informationen zum Event findet ihr hier:

