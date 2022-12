In Pokémon Karmesin und Purpur läuft jetzt der Tera-Raid mit Titanen-Glurak. Was das für ein Event ist, welche Belohnungen auf euch warten und was an Titanen-Glurak so spannend ist, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was ist das für ein Event? Bei einem Tera-Raid kämpft ihr mit drei anderen Spielern gegen ein Terakristall-Pokémon, das sehr stark ist und einen besonderen Tera-Typen hat. In dem aktuellen Tera-Raid ist das Titanen-Glurak.

Ihr müsst das Terakristall-Pokémon besiegen, bevor die Zeit abläuft. Ihr erkennt einen Tera-Raid an den schwarzen Kristallen, die ihr in der Paldea-Region finden könnt.

Schwarzer Tera-Raid-Kristall in Pokémon Karmesin und Purpur Das Symbol des Tera-Raid mit Titanen-Glurak auf der Map von Pokémon Karmesin und Purpur

Wann läuft das Event? Der Tera-Raid mit Titanen-Glurak ist an zwei verschiedenen Zeiträumen spielbar.

02.12.22 / 01:00 Uhr bis 04.12.22 / 00:59 Uhr

16.12.22 / 01:00 Uhr bis 18.12.22 / 00:59 Uhr

Welche Boni gibt es? Schafft ihr es, ein Terakristall-Pokémon in einem Tera-Raid zu besiegen, erwarten starke Belohnungen. Außerdem habt ihr die Chance, das besiegte Terakristall-Pokémon zu fangen. Das ist allerdings nur ein Mal pro Speicherstand möglich.

Doch auch wenn ihr Titanen-Glurak bereits gefangen habt, könnt ihr weiterhin in schwarzen Tera-Raid-Kristallen gegen es antreten, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Zu diesen Belohnungen zählen EP-Bonbons L und EP-Bonbons XL sowie ein „Drachen Tera Stück“ und andere Kampfitems. Die Belohnungen könnten jedoch zwischen den einzelnen Raids variieren.

Was ist an Titanen-Glurak spannend? Bei dem aktuellen Tera-Raid trefft ihr auf Titanen-Glurak. Glurak könnt ihr eigentlich nicht in der Paldea-Region fangen, wodurch euch der Tera-Raid eine einzigartige Möglichkeit bietet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Glurak in zukünftigen Events erneut erscheinen wird.

Obendrein wurde mit dem Tera-Raid der größte Wunsch von Glurak erfüllt, denn Titanen-Glurak hat den Tera-Typen Drache und kann somit erstmals als Drachen-Pokémon in Erscheinung treten.

Falls ihr auf der Suche nach starken Pokémon für den Raid seid, sind diese 4 unscheinbaren Taschenmonster vielleicht für euch interessant:

