Das neue Spiel zu Pokémon erobert Twitch, steigt auf Platz 3 ein – Aber auf Streamer lauert eine Falle, die Ärger bringt

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Bereits in der Vergangenheit versetzte das Urheberrecht Twitch-Streamer in Panik. Im Sommer 2020 löschten Streamer dann sogar alte Clips, weil sie Angst vor einem Bann hatten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Wie erfolgreich ist das neue Pokémon auf Twitch? In den vergangenen 7 Tagen, also vom 16. bis 23. November, liegt Pokémon Karmesin und Purpur auf Platz 3 der meist geschauten Spiele auf Twitch und wurde in der Zeit 21.987.798 Stunden gesehen ( via sullygnome ).

Insert

You are going to send email to