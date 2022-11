Twitch hat ein neues größtes Spiel – Nach einer Woche überholt CoD Warzone 2 sogar LoL und GTA 5

Wachablösung auf der Streaming-Plattform Twitch: Call of Duty: Warzone 2 übernimmt eine Woche nach Release die Führung und ist jetzt das größte Spiel. Wie die Zahlen aussehen und welche großen Verlierer für die neue Warzone Platz machen mussten, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Wie sehen die Top-3 von Twitch aus? Da hat sich in den letzten Wochen einiges getan – das Spieljahr 2022 kommt nach unzähligen Verschiebungen endlich in Fahrt und spült direkt 2 neue Releases in die Top-3 auf Twitch:

Gegen das Phänomen GTA Online ist einfach kein Kraut gewachsen – das Game läuft und verliert im Vergleich zur Vorwoche nur schlappe 5 % an Zuschauer-Stunden. Welche Spiele ordentlich verloren haben, listen wir euch weiter unten auf.

CoD Warzone 2 zieht Zuschauer bei der Konkurrenz

Welche Games haben Zuschauer verloren? Auf den oberen Plätzen finden sich ganz besonders 3 große Verlierer:

Counter-Strike: Global Offensive: -68,9 %

God of War Ragnarök: -75,7 %

CoD: Modern Warfare 2: -52,7 %

Die Zahlen der größten Verlierer lassen sich dabei alle genau erklären. Bei CS:GO lief vor einer Woche das wichtigste Turnier des Jahres: die Majors in Rio de Janeiro. Solche Mega-Events ziehen viele Spieler an.

Einzelspieler-Games wie God of War haben generell eine kürzere Halbwertszeit als Service-Spiele auf Twitch – so eine Story-Kampagne ist irgendwann durchgespielt, die größten Creator verlassen das Spiel schnell wieder.

CoD MW2 hat viele Zuschauer an Warzone 2 verloren. Generell eignen sich Battle-Royale-Games auch besser zum Zusehen als die schnellen Multiplayer-Gefechte. Spannend ist, dass CoD MW2 bei den gestreamten Stunden weit vorn liegt – fast 19.000 Kanäle streamten mehr als 1,36 Millionen Stunden.

Auch League of Legend, Valorant, Minecraft und Apex fallen in ihren Zahlen deutlich. Das lässt sich zum Teil damit erklären, dass Streamer ihr Spiel gewechselt haben – abgesehen von Minecraft haben die Titel prozentual so viele Zuschauer-Stunden verloren, wie sie Streamer-Stunden verloren haben.

Neben den Verlierern schleichen sich aber noch 2 weitere Spiele von Activision Blizzard in die Top-10 mit starken Zuschauer-Gewinnen: WoW mit der bald startenden Erweiterung Dragonflight (+100 %) und Overwatch 2 (+ 26 %).

Call of Duty: Warzone 2 kommt gut an, trotz einiger technischer Mängel. Schon die erste Warzone sorgte für einen heftigen CoD-Hype und ihre Nachfolgerin kommt ebenfalls mit viel Schwung auf den Markt.

Als Service-Spiel bekommt Warzone regelmäßig neuen Content, am 14. Dezember steht die Mid-Season der Season 1 an und es wird spannend, wie lang das Battle Royale seinen Lauf halten kann.

Warzone 1 bekam damit Probleme, auch weil es Schwierigkeiten bei der Planung hatte: Der eine Fehler, den CoD Warzone gemacht hat und der viele Spieler kostete