Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im November 2022

Im November trefft ihr in Level-5-Raids von Pokémon GO die legendären Bosse Giratina, Anego und die neue Ultrabestie Schlingking. Dazu Mega-Bosse wie Mega-Banette, Mega-Garados und Mega-Hundemon. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann ihr welches Monster finden könnt und was die Raid-Stunden im November bringen.

Um welche Pokémon geht es? Im November 2022 trefft ihr eine neue Auswahl an Raidbossen in 5er-Raids und in den Raid-Stunden. Dazu rotieren auch die Mega-Bosse in den Mega-Raids.

In der Übersicht zeigen wir euch alle Bosse, die für November 2022 von Niantic bestätigt wurden. Sollte es Änderungen geben, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten und diesen Artikel anpassen.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im November 2022

Folgende Raid-Stunden stehen im November 2022 in Pokémon GO an:

Datum Raid-Boss 2. November Giratina (Urform)* Die besten Konter gegen Giratina in der Urform 9. November Schlingking 16. November Schlingking 23. November Anego 30. November Anego

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im November 2022 erwarten.

Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids

Datum Bosse Bis 8. November 5er-Raids mit Giratina (Urform)* Bis 8. November Mega-Raids mit Mega-Banette* 8. November

bis 23. November 5er-Raids mit Schlingking 8. November

bis 23. November Mega-Raids mit Mega-Garados* 23. November

bis 1. Dezember 5er-Raids mit Anego 23. November

bis 1. Dezember Mega-Raids mit Mega-Hundemon*

Neue Ultrabestie: Den Raidboss Schlingking hatte Niantic bereits im September für Pokémon GO angeteasert. Auf eine neue Ultrabestie freuen sich viele Trainer und sind entsprechend gespannt auf den Release von Schlingking.

Auf welchen der Bosse freut ihr euch am meisten im November? Schreibt uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare, was eure Raid-Highlights in den nächsten Wochen sind.