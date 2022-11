Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Dezember 2022

Im Dezember trefft ihr in Level-5-Raids von Pokémon GO die legendären Bosse Viridium, Terrakium, Kobalium und Kyurem. Dazu Mega-Bosse wie Mega-Rexblisar, Mega-Stollos und Mega-Firnontor. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann ihr welches Monster finden könnt und was die Raid-Stunden im Dezember bringen.

Um welche Pokémon geht es? Im Dezember 2022 spendiert euch Pokémon GO eine große Wahl an verschiedenen Bossen in 5er-Raids und auch in Mega-Raids.

In der Übersicht zeigen wir euch die Bosse, die bisher von Niantic für Dezember 2022 bestätigt wurden. Sollte es Änderungen geben, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten und diesen Artikel anpassen.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Dezember 2022

Folgende Raid-Stunden stehen im Dezember 2022 in Pokémon GO an:

Datum Raidboss 7.12. Raid-Stunde mit Viridium* 14.12. Raid-Stunde mit Terrakium* 21.12. Raid-Stunde mit Kobalium* 28.12. Raid-Stunde mit Kyurem* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im Dezember 2022 erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Dezember 2022

Datum Bosse 1. Dezember bis 8. Dezember 5er-Raids mit Viridium* 1. Dezember bis 8. Dezember Mega-Raids mit Mega-Rexblisar* (3. Dezember – Event) Mega-Raid-Tag mit 3 neuen Mega-Bossen 8. Dezember bis 15. Dezember 5er-Raids mit Terrakium* 8. Dezember bis 15. Dezember Mega-Raids mit Mega-Stollos* 15. Dezember bis 23. Dezember 5er-Raids mit Kobalium* 15. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 Mega-Raids mit Mega-Firnontor* 23. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 5er-Raids mit Kyurem*

Mega-Raid-Event: Am 3. Dezember läuft in Pokémon GO ein Mega-Raid-Tag zum Thema Hoenn. Dabei stehen gleich drei neue Mega-Pokémon im Fokus, die ihr bekämpfen könnt. Für euch könnte das ein wichtiges Ereignis sein, denn Mega-Energien für diese Angreifer könnt ihr dann erst wieder bei der Hoenn-Tour sammeln, die im Jahr 2023 stattfinden soll.