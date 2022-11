Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind Rampenlicht-Stunden? Jeden Dienstagabend läuft von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde bei Pokémon GO. Während dieser 60 Minuten steht ein Pokémon im Fokus, das nahezu überall in der Wildnis spawnt. Zum Beginn eines Monats kündigen die Entwickler an, welche Pokémon in den nächsten Wochen im Mittelpunkt der Events stehen.

All diese Events werden typischerweise von Boni begleitet, die euch mehr Sternenstaub, Bonbons oder EP bringen. Wir zeigen euch hier in der Übersicht, welche Pokémon mit welchen Boni bei den Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022 angekündigt wurden.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022

Das sind die Termine: Im Dezember erwarten euch vier Rampenlicht-Stunden. Bei diesen werden folgende Pokémon und Boni im Fokus stehen:

Datum Pokémon & Boni 6. Dezember Felino* und Fang-Sternenstaub 13. Dezember Seemops* und Fang-EP 20. Dezember Arktip und Fang-Bonbons 27. Dezember Petznief* und Verschick-Bonbons Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Rampenlicht-Stunde am 6. Dezember

Welches Pokémon? Die erste Rampenlicht-Stunde im Dezember 2022 bringt das Pokémon Felino aus der zweiten Generation. Ihr könnt es im Spiel zu Morlord weiterentwickeln. Beide gehören zu den Typen Wasser und Boden.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Felino ist als Angreifer weder im PvE bei Raids noch im PvP gegen andere Trainer interessant. Morlord hat seine Nische in der Superliga beim PvP gefunden und spielt da im oberen Mittelfeld mit. Bei Raids ist auch Morlord nicht wirklich spannend. Das Event lohnt sich für alle, die nach starken Morlord fürs PvP suchen oder ihre Sammlung mit begehrtem Sternenstaub füllen wollen.

Kann man Shiny Felino fangen? Ja, ihr könnt schillernde Felino in Pokémon GO fangen. Mit Glück trefft ihr welche bei der Rampenlicht-Stunde. Die Chancen sind dabei aber nicht erhöht.

Rampenlicht-Stunde am 13. Dezember

Welches Pokémon? Die zweite Rampenlicht-Stunde im Dezember bringt euch Seemops aus der dritten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Eis und Wasser und kann sich zu Seejong und Walraisa entwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Seemops ist als Angreifer im PvE und PvP unwichtig. Seine Weiterentwicklung Seejong kann zumindest in der Superliga im Mittelfeld mithalten. Der wahre Champ ist allerdings die letzte Entwicklung Walraisa. In der Superliga und Hyperliga spielt es auf den vordersten Plätzen und kann selbst in der Meisterliga noch im oberen Mittelfeld mithalten. Als PvE-Angreifer ist Walraisa okay – es gibt hier deutlich stärkere Angreifer.

Die erhöhten Erfahrungspunkte können euch gut auf dem Weg bis Level 50 helfen.

Kann man Shiny Seemops fangen? Ja, ihr könnt schillernde Seemops in Pokémon GO fangen. Mit Glück trefft ihr welche bei der Rampenlicht-Stunde. Die Chancen sind dabei aber nicht erhöht.

Rampenlicht-Stunde am 20. Dezember

Welches Pokémon? In der dritten Rampenlicht-Stunde im Dezember 2022 begegnet ihr Arktip. Es gehört zum Typ Eis und stammt aus der 6. Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung ist Arktilas. Dazu existiert die Regionalform Hisui-Arktilas.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon bekommt ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Arktip spielt als Angreifer keine spannende Rolle. Arktilas peformt im PvE bei Raids irgendwo im Mittelfeld. Im PvP spielt es in der Super- und Hyperliga im unteren Mittelfeld mit und ist in der Meisterliga einen Hauch stärker.

Kann man Shiny Arktip fangen? Bisher ist davon auszugehen, dass Arktip zunächst nicht als Shiny in der Rampenlicht-Stunde zu finden ist.

Rampenlicht-Stunde am 27. Dezember

Welches Pokémon? Die vierte und letzte Rampenlicht-Stunde im Dezember 2022 bringt euch das Pokémon Petznief. Es gehört zum Typ Eis und stammt aus der fünften Spielgeneration. Seine Weiterentwicklung heißt Siberio.

Welche Boni bekommt man? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Petznief selbst ist als Angreifer vollkommen zu ignorieren. Seine Weiterentwicklung Siberio hat leider auch nicht viel zu melden. Weder im PvE noch im PvP ist es erwähnenswert gut. Die Rampenlicht-Stunde könnt ihr dazu nutzen, eure Sammlung aufzuräumen und dabei viele Bonbons zu verdienen.

Kann man Shiny Petznief fangen? Ja, die schillernde Version von Petznief könnt ihr in Pokémon GO fangen. Mit Glück trefft ihr eins bei der Rampenlicht-Stunde, aber die Chancen darauf sind bei diesen Events nicht erhöht.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022? Findet ihr, dass Niantic diesmal eine gute Auswahl mit starken Boni getroffen hat?