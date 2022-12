Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Arktip und mehr Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 20. Dezember, die Rampenlicht-Stunde mit Arktip. Wir zeigen euch hier alles zu den Boni, Shinys und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Heute startet die vorletzte Rampenlicht-Stunde im Jahr 2022 bei Pokémon GO. Während dieser Events steht ein einzelnes Pokémon im Fokus und erscheint nahezu überall in der Wildnis. Zum Anfang des Monats enthüllten die Entwickler von Niantic bereits, welche Pokémon und Boni euch erwarten.

Passend zu den Events gibt es einen Bonus, der euch mit Sternenstaub, EP oder mehr Bonbons belohnt. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zur Spotlight Hour mit Arktip wissen müsst.

Rampenlicht-Stunde am 20. Dezember – Start, Boni, Shiny

Wann geht es los? Die Rampenlicht-Stunde startet um 18:00 Uhr und ist dann 60 Minuten aktiv. Gegen 19:00 Uhr sollten sich die Spawns also wieder normalisieren und der Bonus abgeschaltet werden.

Welche Boni gibt es? In der Wildnis werdet ihr nahezu überall auf Arktip treffen. Das Pokémon stammt aus der sechsten Spielgeneration und gehört zum Typ Eis. Es kann sich zu Arktilas entwickeln.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Bedenkt, dass das nicht nur für Fänge von Arktip zählt, sondern für alle Pokémon, die ihr während des Events fangt.

In der nächsten Rampenlicht-Stunde erwartet euch Petznief:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Dezember 2022 und ihre Boni

Kann man Shiny Arktip fangen? Ja, aber erst seit kurzer Zeit. Das Event “Winter-Feiertage 2022 Teil 1” schaltete die Shiny-Version von Arktip frei.

Vergleich: Links das normale Arktip, rechts die Shiny-Version

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Als Angreifer ist Arktip nicht sonderlich stark. Seine Weiterentwicklung Arktilas ist zumindest im PvE im Mittelfeld angesiedelt, doch es gibt viele stärkere Alternativen. Im PvP spielt es im unteren Mittelfeld der Super- und Hyperliga, in der Meisterliga ist es etwas besser. Eine Pflicht-Veranstaltung wird das für euch als nicht.

Bedenkt, dass es am 24. Dezember einen Raid-Tag mit Hisui-Arktilas geben wird. Alle Events im Dezember 2022 hier in der Übersicht.