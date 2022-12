Pokémon GO: Spieler sind unzufrieden mit dem C-Day – Beliebte Monster waren wohl nur 5 Minuten verfügbar

Der C-Day von Pokémon GO im Dezember ist vorbei. Jetzt äußern manche Spieler Kritik, weil bestimmte Pokémon wohl nur 5 Minuten verfügbar waren.

Um welchen Community Day geht es? Am 17. und 18. Dezember lief in Pokémon GO der jüngste Community Day. In unserem Guide zum C-Day im Dezember konntet ihr alle Infos wie den Start, die Boni und die verstärkten Spawns lesen.

Trainer durften sich über Monster wie Kapuno und Kaumalat freuen, zwei der besten Pokémon, die ihr euch beim C-Day im Dezember 2022 sichern konntet.

Wieso sind die Spieler unzufrieden? Auf reddit kursierte während des C-Days die Information, drei Pokémon würden nur zu bestimmten Uhrzeiten spawnen und nach gerade mal 5 Minuten wieder verschwunden sein.

Bei den 3 Pokémon handelt es sich um die beliebten Taschenmonster Bisasam, Hydropi und Dratini, die sich zu Bisaflor, Sumpex und Dragoran entwickeln können.

Den Berichten der Spieler nach seien die drei nur in den letzten 5 Minuten einer bestimmten Stunde gespawnt – Bisasam um 14:55 Uhr, Hydropi um 15:55 Uhr und Dratini um 16:55 Uhr. Trainer sollen demnach nur 5 Minuten pro Tag Zeit gehabt haben, um sich die drei Pokémon zu sichern.

Spieler kritisieren Spawn-Zeit von Bisasam, Hydropi und Dratini

Was sagen die Spieler? Auf reddit äußern einige Trainer einen gewissen Unmut über den C-Day im Dezember, genauer gesagt über den Spawn von den drei Pokémon.

So schreibt beispielsweise fallen0523: „Hat noch jemand das Gefühl, dass Niantic uns während des Community-Day-Events in diesem Monat über den Tisch gezogen hat? Dass Bisasam, Hydropi und Dratini nur in den letzten 5 Minuten der Stunde auftauchten, war lächerlich” (via reddit).

Auch reddit-Nutzer TehWildMan stimmte ihm zu: „Die Tatsache, dass ihre Attacken verfügbar waren, war eine angenehme Überraschung. Aber ja, die letzten 5 Minuten jeder Stunde als Überraschungsmechanik einzubauen ist einfach blöd” (via reddit).

Ebenso heißt es von anderen Trainern auf reddit, der Community Day sei „enttäuschend“ gewesen und die Pokémon wären selbst in den 5 Minuten kaum gespawnt.

„Der beste C-Day der letzten 2-3 Jahre“

Gab es auch positives Feedback zum C-Day? Ja, es gab durchaus auch Trainer, die den C-Day im Dezember positiv beurteilen.

So schreibt beispielsweise Cyzerion: „Wir haben 10 Pokémon mit 1/25 Shiny-Quote für zwei Tage und einige zusätzliche klassische C-Day-Pokémon als Extra bekommen. […] Das war ein tolles C-Day-Wochenende (via reddit).“

Die Trainerin slowseason ging auf reddit noch einen Schritt weiter und lobte: „Das war vielleicht der beste C-Day der letzten 2-3 Jahre.“ Der reddit-Nutzer jakeb1616 pflichtete ihr bei: „Ja, ich hab nicht viel gespielt und hab mehr Shinys als ich wollte (via reddit).“

Was gibt es aktuell sonst noch in Pokémon GO: Auch wenn der Community Day im Dezember jetzt vorbei ist, hat der letzte Monat des Jahres 2022 noch einiges für Trainer zu bieten. Bis zum 23. Dezember läuft noch der erste Teil des großen Winter-Feiertage-Events.

Außerdem könnt ihr noch bis zum 01. Januar 2023 Mega-Firnontor im Raid herausfordern. Im Raid-Guide auf MeinMMO erfahrt ihr, wie ihr den Boss besiegen könnt.

