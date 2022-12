Pokémon GO: Guide zum Community Day im Dezember 2022 – So nutzt ihr das Event

In Pokémon GO läuft an diesem Wochenende der doppelte Community Day vom 17. bis zum 18. Dezember 2022. Eine ganze Reihe Pokémon könnt ihr dort fangen. Wir schauen auf Start, Boni und alle Infos, die beim Event wichtig sind.

Das ist das Event: Der Community Day findet jeden Monat in Pokémon GO statt und stellt immer ein bestimmtes Monster in den Fokus.

Das Dezember-Event ist allerdings ein Sonderfall: Das läuft zwei Tage und bringt nochmal alle Monster der Community Days der Jahre 2022 und 2021.

Somit spawnen gleich eine ganze Reihe von Monstern, denen ihr in der Wildnis begegnen könnt, aber auch in Eiern und Raids sind sie zu finden. Hier zeigen wir euch alles in der Übersicht.

Community Day Dezember 2022 – Start, Uhrzeit und Boni

Was? Spezieller Community Day im Dezember

Wann? Am 17. und 18. Dezember 2022, jeweils 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Die Monster der Community Days 2021 und 2022



Boni:

– Spezielle Attacken für die Entwicklungen zwischen 09:00 und 21:00 Uhr an den Event-Tagen

– Doppelte Fang-EP

– Doppelter Fang-Sternenstaub

– Doppelte Fang-Bonbons

– Halbe Schlüpf-Distanz für Eier, die ihr während des Events in Brutmaschinen legt

– Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fang (ab Level 31)

– Drei Stunden Lockmodule

– Drei Stunden Rauch

– Ein zusätzlicher Spezial-Tausch

– 50 % weniger Sternenstaubkosten für Tausch

Zudem wurde bereits vor dem Community Day angekündigt, dass die Pokémon-Aufbewahrung jetzt auf 6.200 Plätze angehoben wird. Die könnt ihr also mit der Platz-Erweiterung aus dem Shop vergrößern, wenn ihr schon am Maximum wart.

Vorsicht bei Bonus-Zeiten: Aktuell gibt es widersprüchliche Informationen, was die Zeiten des Bonus angeht.

Auf der offiziellen Seite von Pokémon GO wird verdeutlicht, dass die meisten Boni nur von 14:00 bis 17:00 Uhr laufen – mit Ausnahme der beiden Tausch-Boni. Diese zwei Boni sollen derweil von 09:00 bis 21:00 Uhr laufen (via pokemongolive.com).

Die Seite pokemon.com spricht allerdings davon, dass alle Boni von 09:00 bis 21:00 Uhr laufen werden.

Aktuell ist noch unklar, welche Information zutrifft. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden. Nach aktuellem Stand sollte man sich aber sicherheitshalber darauf einstellen, dass der Großteil der Boni nur von 14:00 bis 17:00 Uhr laufen, um Enttäuschung zu vermeiden.

Alle Spawns zum Community Day Dezember 2022 – Samstag & Sonntag

Wann spawnen welche Pokémon? Grundsätzlich können die Event-Pokémon an beiden Tagen zwischen 09:00 und 21:00 Uhr auftauchen – also auch außerhalb der eigentlichen Zeiten.

In der Wildnis trefft ihr die Monster der Community Days aus diesem Jahr, 2022. Allerdings gibt es unterschiedliche verstärkte Spawns in der Wildnis von Tag zu Tag.

Können die Monster Shiny sein? Ja, alle verfügbaren Event-Pokémon können in der schillernden Version auftauchen. Die Chance ist während des Events erhöht.

Verstärkte Wildnis-Spawns am Samstag von 14:00 bis 17:00 Uhr

Die Monster am Samstag (via pokemongolive)

Sandan*

Alola-Sandan*

Alola-Kleinstein*

Hoppspross*

Seemops*

Velursi*

Bisasam (beide Tage)*

Dratini (beide Tage)*

Hydropi (beide Tage)*

Verstärkte Wildnis-Spawns am Sonntag von 14:00 bis 17:00 Uhr

Die Sonntagsmonster (via pokemongolive)

Teddiursa*

Galar-Zigzachs*

Staralili*

Kiesling*

Lichtel*

Kapuno*

Bisasam (beide Tage)*

Dratini (beide Tage)*

Hydropi (beide Tage)*

Pokémon in Raids & Eiern kommen von Community Days 2021

Die Monster aus Raids der Stufe 1

Die Monster der Community Days aus 2021 trefft ihr nicht in der Wildnis, sondern könnt ihr aus 2-km-Eiern oder in Raids bekommen. Alle listen wir euch hier auf.

Monster aus Raids der Stufe 1– und 2-km-Eiern:

Machollo*

Evoli*

Wablu*

Zwirrlicht*

Sheinux*

Kaumalat*

Serpifeu*

Floink*

Ottaro*

Dartiri*

Roselia* (Nur in Raids)

Knospi* (nur in Eiern)

Alle Spezialattacken zum Community Day 2022 in der Übersicht

Wie kriegt man die Attacken? Spezielle Attacken gibt es für die letzten Entwicklungen der Event-Monster. Ihr müsst also genug Bonbons sammeln, um die Monster zu entwickeln, damit ihr die Moves kriegt – denn ihr habt nur an diesem Wochenende Zeit, sie zu bekommen.

Wichtig: Die Attacken gibt es an beiden Tagen, aber nur zwischen 09:00 und 21:00 Uhr. Entwickelt die Monster also nicht in der Nacht zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 09:00 Uhr.

Alle Attacken auf einen Blick:

Bisaflor Flora-Statue Sandamer Nachthieb Alola-Sandamer Dunkelklaue Machomei Gegenstoß Alola-Geowaz Walzer Aquana Siedewasser Blitza Blitzkanone Flamara Kraftkoloss Psiana Spukball Nachtara Psychokinese Folipurba Kugelsaat Glaziola Aquawelle Feelinara Psychoschock Dragoran Draco Meteor Papungha Akrobatik Sumpex Aquahaubitze Altaria Mondgewalt Walraisa Pulverschnee und Eisspeer Staraptor Windstoß Luxtra Psychobeißer Roserade Meteorologe (Feuer) und Kugelsaat Knakrack Erdkräfte Zwirrfinst Spukball Serpiroyal Flora-Statue Flambirex Lohekanonade Admurai Aquahaubitze Brockoloss Meteorstrahl Skelabra Poltergeist Trikephalo Wirbler Fiaro Einäschern Kosturso Ableithieb Barrikadax Abblocker Ursaluna Pferdestärke

So nutzt ihr den Community Day im Dezember 2022 richtig aus

Bereitet euch gut vor: Was grundlegend für jeden Community Day gilt, gilt auch im Dezember:

Geht mit genügend Pokébällen in den Tag

Schafft ausreichend Platz in der Aufbewahrung, um nicht zwischendurch Monster verschicken zu müssen

Nutzt beim Aussortieren am besten die Filter-Funktion von Pokémon GO und lasst euch eure schwächeren Monster durch den Filter “0*,1*,2*” anzeigen.

Welche Items lohnen sich? Grundsätzlich kann ein volles Set an Items gerade bei diesem Community Day recht nützlich sein, schließlich gibt es Boni auf Sternenstaub sowie EP und viele unterschiedliche Monster zu fangen. Dementsprechend lohnen sich zur Maximierung:

Ein Rauch für 3 Stunden

Lockmodule, wenn ihr länger an einem Ort seid

Sternenstück und Glücks-Ei für mehr EP

Je nachdem, welche Pokémon ihr wollt, werdet ihr außerdem auf Raid-Pässe und Brutmaschinen zurückgreifen müssen.

Tipp: Im Shop findet sich aktuell eine Box für 375 Münzen, die 5 Brutmaschinen und 5 Superbrutmaschinen beinhaltet. Die kann man nur einmal kaufen, aber der Preis ist ungewöhnlich niedrig. Wenn ihr es auf die Monster aus den Eiern abgesehen habt, oder am Community Day den Halbe-Distanz-Bonus für 10km-, 12km- oder 7km-Eier nutzen wollt, kann sich die Box lohnen.

Zudem können Sananabeeren euch mit mehr Bonbons versorgen. Das könnte bei diesem Community Day besonders nützlich sein, da nicht nur ein bestimmtes, sondern viele verschiedene Monster aufkreuzen. Habt ihr nur ein bestimmtes im Blick, lohnt es sich, dieses beim Fangen zu fokussieren und mit Sananabeeren zu füttern.

Verschiedene Items können euch beim C-Day im Dezember helfen

Passt bei Crypto-Monstern auf die Attacke auf: Einige der Pokémon an diesem C-Day sind auch als Crypto-Variante verfügbar. Wenn ihr nur auf Bonbons für eure Crypto-Monster aus seid, achtet beim Entwickeln auf die Attacke des Pokémon: Wenn ihr Frustration noch nicht entfernt habt, bekommt euer Monster nicht den Event-Move.

Welche Monster lohnen sich? Das Feld ist ziemlich breit gefächert und einige Pokémon sind nützlicher als andere. Grundsätzlich gilt: Fehlt euch noch eines der Monster in eurer Sammlung, schnappt euch das für den Pokédex.

Ansonsten eine kurze Übersicht interessanter Monster:

Kapuno wird zu Trikephalo, einem sehr starken Unlicht-Angreifer für Raids. Lohnt auf jeden Fall. Die Liste der besten Angreifer in Pokémon GO findet ihr hier.

Kaumalat wird als Knakrack ein Top-Boden-Angreifer, lohnt sich auch.

Dratini ist als Dragoran weiterhin ein sehr starkes Monster.

Hydropi wird zu Sumpex, ein starker Angreifer für Raids & in der Kampfliga. Außerdem hat es eine Mega-Entwicklung, die sehr stark ist.

Bisasam und die Entwicklung Bisaflor sind nicht mehr selten, aber wer es noch nicht hat, bekommt ein starkes Monster – gerade in der Crypto-Version.

Walraisa ist vor allem in der Kampfliga eine gute Option.

Skelabra kann als Geist- und Feuer-Angreifer in Raids überzeugen, braucht aber andere Attacken.

Machollo hat als Machomei viel Nutzen, braucht aber eher eine Kampf-Attacke als den Event-Move “Gegenstoß” und steckt nur in Raids.

Je nachdem, welche Pokémon ihr besonders wollt, kann es sich lohnen, zum C-Day eine Mega-Entwicklung vom selben Typ zu entwickeln. Dann gibt es für jeden Fang nochmal extra Bonbons.

Welche Monster wollt ihr beim Community Day schnappen? Ist für euch etwas Interessantes dabei, oder lasst ihr das Event eher ausfallen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Gleichzeitig läuft auch noch das Winter-Event zu Pokémon GO. Alle Infos zu “Winter-Feiertage 2022” findet ihr hier.