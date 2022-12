Pokémon GO: “Community Day Dezember 2022” Spezialforschung für 1 € – Inhalte

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Was ist das für ein Ticket? Für die Community Days in Pokémon GO könnt ihr euch mit einem Ticket für den Kaufpreis von etwa 1 € eine Spezialforschung freischalten. Das Ticket findet ihr im Ingame-Shop unter der Kategorie “Weltweite Events”. Zum Start des C-Days im Dezember 2022 schaltet sich dann die gekaufte Spezialforschung für euch frei.

