Am 17. und 18. Dezember 2022 läuft der Community Day in Pokémon GO mit den Monstern aus 2022 und 2021. Welche lohnen sich?

Das ist der Community Day im Dezember: Der zweitägige Community Day bringt nochmal alle Monster der Community Days 2022 und 2021 ins Spiel – teilweise in der Wildnis, teilweise in Raids und Eiern.

Alles zu den Boni findet ihr im Guide zum Community Day im Dezember 2022.

Dadurch ist am Wochenende ein weites Feld an Monstern verfügbar, das auch mit speziellen Attacken daherkommt. Doch welche sollte man sich sichern?

Wenn einem ein Monster oder eine Shiny-Variante fehlt, sollte man sich die auf jeden Fall schnappen. Doch welche Pokémon sind auch wirklich nützlich für Raids, Arenen oder die Kampfliga?

Wir zeigen euch mithilfe der Datenbank von Gamepress einen kurzen Überblick auf die stärksten Pokémon zum C-Day im Dezember 2022. Wichtig: Da nur die letzten Entwicklungen die speziellen Attacken bekommt, schauen wir hier auf diese letzten Stufen.

Die besten Monster am Community Day im Dezember

Trikephalo

Trikephalo ist der beste Unlicht-Angreifer im Spiel und es ist noch nicht allzu lang her, dass es verdammt selten war. Wer keins hat, sollte sich eins sichern – wer nur eins hat, sollte sich mehr sichern.

Attacke: Trikephalo lernt Wirbler, seine ideale Attacke als Unlicht-Angreifer.

Knakrack

Knakrack ist ein absoluter Top-Angreifer vom Typ Boden. Wer es noch nicht hat, sollte auf jeden Fall versuchen, eines oder mehrere zu bekommen. Auch in der Meisterliga ein gutes Monster. Zudem steht auch immer noch seine Mega-Entwicklung aus, die es irgendwann noch mächtiger machen wird.

Attacke: Knakrack lernt Erdkräfte, was nochmal ein kleines Upgrade ist. Erdbeben ist allerdings auch stark.

Sumpex

Entwickelt sich aus Hydropi und hat sowohl in der Kampfliga als auch in Raids seinen Nutzen. Noch besser ist es allerdings in der Crypto-Variante und vor allem mit seiner Mega-Entwicklung. Mega-Sumpex ist aktuell der beste Wasserangreifer im Spiel.

Mega-Energie für Sumpex gab es zum Hoenn-Raid-Tag, und zur Hoenn-Tour soll es nochmal die Möglichkeit auf das Mega geben. Ein starkes Sumpex (oder Crypto-Sumpex) lohnt sich in jedem Fall.

Attacke: Es lernt Aquahaubitze, seine beste Option.

Gute Monster

Bisaflor

Bisaflor war lange einer der besten Pflanzen-Angreifer, wurde aber als Raid-Angreifer mittlerweile von anderen Monstern überholt. Dennoch brauchbar, gerade für neue Spieler. Außerdem eine gute Option in der Kampfliga (Superliga).

Allerdings darf man nicht außer Acht lassen, dass es eine starke Mega-Entwicklung hat und es auch eine gute Crypto-Version gibt, für die man Bonbons sammeln kann.

Attacke: Es lernt Flora-Statue, das ist die beste Option für Bisaflor als Ladeattacke.

Machomei

Weiterhin eine gute Option für Raids und Arenen, auch wenn andere Kampf-Angreifer es mittlerweile überholt haben. Aber es ist ein schneller, starker Angreifer, der euch weiterhelfen kann – das gilt vor allem für die Crypto-Variante. Auch in der Kampfliga durchaus nützlich.

Attacke: Die Dunkel-Attacke Gegenstoß ist nicht ideal, Machomei ist mit Kampfattacken besser aufgehoben.

Dragoran

Ähnlich wie Machomei und Bisaflor ist Dragoran ein altes Pokémon, das teilweise überholt wurde. Doch es ist immer noch einer der Top-Drachen-Angreifer in Raids und Arenen, außerdem eine starke Option in der Hyper- und Meisterliga im PvP. Zudem kann man Bonbons für seine Crypto-Version sammeln.

Attacke: Draco Meteor ist stark, Wutanfall wäre eine noch etwas stärkere Alternative.

Walraisa

Ist nicht besonders interessant für Raids, aber eine echte Waffe in der Super- und Hyperliga. Das liegt vor allem an der Community-Day-Version des Monsters, denn es bekommt folgende…

Attacken: Pulverschnee und Eisspeer machen Walraisa zu einem sehr guten Monster in der Kampfliga. Deshalb lohnt es sich besonders, zum Community Day Walraisa zu entwickeln – denn sonst kriegt es diese Moves nicht direkt.

Brockoloss

Brockoloss ist eine gute Option, wenn ihr auf der Suche nach Gesteinsangreifern seid. Es wird zwar von anderen Monstern überholt, doch gerade sein Community-Day-Move hebt es auf eine nützliche Ebene in Raids. Beachtet allerdings: Es benötigt sehr viele Bonbons zum Entwickeln, wenn ihr niemanden zum Tauschen haben solltet.

Attacke: Meteorstrahl ist die aktuell beste Ladeattacke für Brockoloss, lohnt sich also.

Skelabra

Skelabra kann sowohl als starker Feuer-, aber auch als Geist-Angreifer fungieren. Damit kann es in Raids sehr nützlich sein, in der Kampfliga nützt es eher weniger.

Attacke: Es bekommt die Attacke Poltergeist im Event, doch die lohnt eher nicht. Als Feuer-Angreifer braucht Skelabra Hitzekoller, als Geist-Angreifer Spukball. Entwickelt es also eher nach dem Event oder verwendet eine TM.

Staraptor

Staraptor kann vor allem so manchem Tier-3-Raidboss Probleme machen und tut sich als ordentlicher Flugangreifer hervor. Besonders interessant wird der Vogel aber in der Crypto-Version – wenn ihr da eine gute Variante habt, könnte sich das Sammeln von Bonbons lohnen.

Allerdings ist Staralili auch kein besonders seltenes Monster – dementsprechend könnte man den Fokus auch auf andere Monster legen.

Attacke: Staraptor kriegt als Attacke den Sofortangriff “Windstoß”, der nicht übel für den Angreifer ist. Flügelschlag ist eine ähnliche Alternative, es ist also nicht auf den Community-Day-Move angewiesen.

Roserade

Roserade fällt gerade noch in diese Kategorie, da es mittlerweile von anderen Pokémon als Angreifer überholt wurde. Zeitweise war es aber eine der besten Pflanzen-Optionen gegen Raids und ist immer noch stark. In der Liga allerdings eher nicht brauchbar.

Attacken: Roserade lernt am Com-Day als Lade-Attacke Meteorologe vom Typ Feuer und als Sofort-Attacke Kugelsaat. Das ist nicht ideal, Rasierblatt und Strauchler sind besser.

Eher was für Sammler, wenn der Pokédex-Eintrag oder das Shiny fehlt

Fiaro landet nur knapp in diesem Bereich, weil es im Grunde keinen Wert in Raids hat und weder in der Super-Liga noch Meister-Liga überzeugen kann. Anders sieht das aber in der Hyperliga aus – da ist es ein brauchbarer Kandidat.

landet nur knapp in diesem Bereich, weil es im Grunde keinen Wert in Raids hat und weder in der Super-Liga noch Meister-Liga überzeugen kann. Anders sieht das aber in der Hyperliga aus – da ist es ein brauchbarer Kandidat. Barrikadax sieht sehr cool aus, bringt aber in Raids keinen Vorteil. Ist mit “Abblocker” aber noch eine Option in der Kampfliga.

sieht sehr cool aus, bringt aber in Raids keinen Vorteil. Ist mit “Abblocker” aber noch eine Option in der Kampfliga. Serpiroyal lernt zwar Flora-Statue, doch andere Pflanzenangreifer sind stärker.

lernt zwar Flora-Statue, doch andere Pflanzenangreifer sind stärker. Flambirex lernt Lohekanonade, wird aber ebenfalls von anderen Feuer-Angreifern in den Schatten gestellt.

lernt Lohekanonade, wird aber ebenfalls von anderen Feuer-Angreifern in den Schatten gestellt. Admurai macht das Starter-Trio voll – und wird trotz Aquahaubitze von anderen Monstern überholt.

macht das Starter-Trio voll – und wird trotz Aquahaubitze von anderen Monstern überholt. Kosturso ist weder für Raids, noch in der Kampfliga brauchbar.

ist weder für Raids, noch in der Kampfliga brauchbar. Ursaluna ist nichts für Raids, auch in der Kampfliga schwierig – mit Ausnahme einer Nische in der Meisterliga.

ist nichts für Raids, auch in der Kampfliga schwierig – mit Ausnahme einer Nische in der Meisterliga. Zwirrfinst lernt mit Spukball eine gute Attacke, ist aber weitestgehend nicht als Angreifer brauchbar.

lernt mit Spukball eine gute Attacke, ist aber weitestgehend nicht als Angreifer brauchbar. Altaria mit Mondgewalt ist kein besonders guter Angreifer, hat noch eine Nische in der Kampfliga. Seine Mega-Entwicklung kann allerdings einen guten Attacken-Bonus für Raid-Lobbys liefern.

mit Mondgewalt ist kein besonders guter Angreifer, hat noch eine Nische in der Kampfliga. Seine Mega-Entwicklung kann allerdings einen guten Attacken-Bonus für Raid-Lobbys liefern. Alola-Geowaz mit Walzer ist kein übler Angreifer, wird aber von anderen Monstern deutlich überholt. Für neue Spieler möglicherweise interessant.

mit Walzer ist kein übler Angreifer, wird aber von anderen Monstern deutlich überholt. Für neue Spieler möglicherweise interessant. Alola-Sandamer mit Dunkelklaue nicht gut für Raids, aber eine Option für Super- und Hyperliga.

mit Dunkelklaue nicht gut für Raids, aber eine Option für Super- und Hyperliga. Sandamer mit Nachthieb weder in Raids noch Liga wirklich brauchbar.

mit Nachthieb weder in Raids noch Liga wirklich brauchbar. Die Evoli-Entwicklungen können gewisse Nischen füllen, werden aber zumeist von anderen Monster überholt. Vor allem Feelinara mit Psychoschock kann aber in der Hyperliga überzeugen.

können gewisse Nischen füllen, werden aber zumeist von anderen Monster überholt. Vor allem mit Psychoschock kann aber in der Hyperliga überzeugen. Luxtra ist ein solider Elektro-Angreifer, wird aber von einigen anderen Monstern in den Schatten gestellt.

ist ein solider Elektro-Angreifer, wird aber von einigen anderen Monstern in den Schatten gestellt. Papungha ist kein besonders spannender Angreifer – nicht mit dem Move Akrobatik, und auch sonst nicht. Hat aber eine Nische in der Superliga.

Auf welche Pokémon habt ihr es am Wochenende abgesehen? Erzählt es us in den Kommentaren!

Ansonsten ist nun auch Vivillon in Pokémon GO unterwegs. Einen Guide zu Mustern und Regionen rund um Vivillon findet ihr hier.