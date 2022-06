Pokémon GO: Community Day im Juni mit Kapuno – So nutzt ihr ihn richtig aus

Am 25. Juni 2022 findet in Pokémon GO der Community Day mit Kapuno statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Besonderheiten euch an diesem Tag erwarten und erklären, wie ihr das Event am besten nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO wird jeden Monat ein besonderer Community Day veranstaltet. Bei diesem wird dann ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und spawnt für einen Zeitraum von 3 Stunden überall im Spiel.

Darüber hinaus wird das Event mit verschiedenen Boni aufgewertet und auch die Shiny-Quote ist für das C-Day Pokémon erhöht. Am Samstag ist es nun wieder soweit und ihr könnt auf das Unlicht- und Drachen-Pokémon Kapuno treffen. Nachfolgend haben wir euch alle wichtigen Infos zum Community Day mit Kapuno zusammengefasst.

Community Day im Juni 2022 – Start, Boni und Shiny

Was? Community Day mit Kapuno

Wann? Samstag, 25. Juni 2022, von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Kapuno, spawnt häufiger in der Wildnis

Exklusive Attacke: Wirbler, wenn ihr Duodino bis zu 5 Stunden nach dem Event zu Trikephalo entwickelt

Boni:

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden

– Eier schlüpfen 4-mal so schnell

– doppelte Bonbons beim Fangen

– doppelte Chance auf XL-Bonbons, wenn ihr Kapuno fangt

– Überraschungen bei Schnappschüssen

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tausch (bis 5 Stunden nach dem Event)

– zusätzlicher Spezialtausch bis 5 Stunden nach dem Event (3 pro Tag)

– Kapuno-Sticker aus Geschenken und beim Drehen am PokéStop

– Bonus-Raid-Kämpfe von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr



Besonderer Gruppen-Boni:

– wenn genügend Pokémon an einem PokéStop mit Lockmodul gefangen werden, dann spawnen dort Duodino

Mit Ausnahme von einzelnen Boni, die über das eigentliche Event hinaus gehen, wie dem reduzierten Sternenstaub beim Tauschen, dem zusätzlichen Spezialtausch und der exklusiven Event-Attacke, könnt ihr alle anderen Boni wieder die vollen 3 Stunden des Community Days nutzen.

Bonus-Raid-Kämpfe: Zusätzlich zu den genannten Boni, wird es nach dem Community Day noch einen weiteren Bonus geben: die Bonus-Raid-Kämpfe. Dabei bringt euch Pokémon GO die Level-4-Raids zurück, jedoch mit einer Einschränkung.

So könnt ihr dort in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit gegen Duodino kämpfen. Eine Teilnahme ist allerdings nur mit Raid-Pässen oder Premium-Kampf-Pässen möglich. Ihr könnt also keine Fern-Raids machen und müsst deshalb unmittelbar an der Arena spielen.

Als Belohnung erwartet euch im Anschluss nicht nur eine Begegnung mit Duodino, sondern ihr erspielt euch auch für 30 Minuten wilde Kapuno-Spawns in einem Radius von 300 Metern um die Arena. Die Shiny-Chance soll dabei genauso hoch sein, wie beim eigentlichen C-Day.

Angebote im Ingame-Shop: Auch im Ingame-Shop könnt ihr euch wieder den einen oder anderen Bonus sichern:

Event-Ticket zur Spezialforschung „Feldnotizen: Kapuno“ für etwa 1 Euro

Kapuno-Hut für euren Avatar für 150 PokéMünzen

Community Day Meetups: Wer den Community Day nicht alleine spielen möchte, der kann sich im Rahmen der Community Day Meetups auch mit anderen Trainern treffen. Diese finden wieder in Form von Live-Events in 11 deutschen Städten statt. Hier lest ihr, wo ihr sie finden könnt:

Pokémon GO: Community Day mit Kapuno bringt Live-Events in 11 deutsche Orte

So könnt ihr den Community Day mit Kapuno optimal nutzen

Bereitet euch vor: Wie vor jedem Event, solltet ihr auch zum Community Day mit Kapuno verschiedene Vorbereitungen treffen. Dazu gehört natürlich in erster Linie, dass ihr genügend Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung schafft. Sortiert also eure Monster bereits vor dem eigentlichen Event aus, um am Samstag wertvolle Zeit zu sparen.

Gleiches gilt auch für euren Item-Beutel. Auch hier solltet ihr zunächst Platz für die wichtigsten Items schaffen und euch dann einen Vorrat an Bällen zulegen. Wer den ganzen Community Day mit Kapuno nutzen möchte, sollte mindestens 200 Bälle in seinem Item-Beutel haben. So könnt ihr erstmal eine Weile fangen und müsst nicht ständig an Stops und Arenen drehen.

Über welche Wege ihr außerdem Bälle in Pokémon GO bekommt, lest ihr in unserem Guide.

Wollt ihr nach dem Community Day noch die Raids mit Duodino nutzen, dann sprecht euch am besten schon vorher mit Freunden ab. Anders als ihr das von anderen Raids kennt, könnt ihr nämlich keine Freunde zu Fern-Raids einladen. Somit bietet es sich an, sich schon vor dem C-Day zu überlegen, mit wem ihr gemeinsam raiden wollt.

Items, die ihr zum Community Day mit Kapuno nutzen solltet

Um den Community Day optimal zu nutzen, reichen die Bälle allein allerdings nicht aus. Wollt ihr nämlich besonders viele Kapuno fangen, dann solltet ihr auch Rauch und Lockmodule dabei haben. Auch Sananabeeren sollten an diesem Tag auf keinen Fall fehlen, um ordentlich Bonbons zu farmen.

Diese benötigt ihr, um eure Kapuno über Duodino zu Trikephalo entwickeln zu können und euch so die exklusive Lade-Attacke zu sichern. Habt ihr außerdem ein starkes Exemplar gefangen, könnt ihr es damit schneller hochleveln.

Wer im Anschluss an den Community Day noch Level-4-Raids spielen möchte, sollte zusätzlich genügend Premium-Kampf-Pässe dabei haben. Eure Fern-Raid-Pässe bringen euch bei diesen Raids leider nichts.

Diese Items solltet ihr zum Community Day mit Kapuno nutzen

Lohnt sich der Community Day mit Kapuno?

Gibt es Shiny-Kapuno? Ja, ihr könnt auch Shiny-Kapuno fangen. Dieses erkennt ihr an seinem grünen Körper. Zu Community Days sind die Shiny-Quoten für das jeweilige Monster in der Regel erhöht, weshalb ihr gute Chancen habt, einem schillernden Kapuno zu begegnen.

Kapuno, Duodino & Trikephalo normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie stark sind Kapuno und seine Weiterentwicklungen? Das Unlicht- und Drachen-Pokémon Kapuno stammt aus der 5. Spiele-Generation und lässt sich über Duodino zu Trikephalo weiterentwickeln. Selbst ist das kleine Monster allerdings nicht besonders stark. Auch Duodino kann sich lediglich in der Superliga auf Platz 54 behaupten.

Anders ist das jedoch bei Trikephalo. Dieses Monster kann vor allem mit hohen Angriffs- und Ausdauerwerten punkten. So schafft es das Pokémon zwar laut PvPoke in der Meisterliga gerade einmal auf Rang 68, gehört allerdings in Bezug auf Raids zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Wer sollte den C-Day mit Kapuno nutzen? Kapuno war bisher ein Pokémon, was man nur gelegentlich in der Wildnis von Pokémon GO gefunden hat. Vor allem ist es aus Eiern geschlüpft oder war in diversen Belohnungen zu finden. Deshalb ist der C-Day eine gute Gelegenheit, sich Exemplare davon zu sichern.

Jeder der noch einen starken Unlicht-Angreifer für Raids braucht, sollte sich den Community Day mit Kapuno daher nicht entgehen lassen. Auch Shiny-Jäger kommen an diesem Tag voll auf ihre Kosten.

Darüber hinaus bietet der Bonbon-Bonus die Möglichkeit richtig viele Bonbons und XL-Bonbons von Kapuno zu farmen, um Trikephalo schließlich hochzuleveln. Durch die reduzierten Tausch-Kosten, lohnt es sich außerdem einige Kapuno zu tauschen und so die Chance auf ein Glücks-Kapuno zu bekommen.

Wie findet ihr die Inhalte des Community Days mit Kapuno? Werdet ihr die besonderen Duodino-Raids nutzen? Oder interessiert euch das Pokémon überhaupt nicht und ihr hofft lieber auf den nächsten C-Day? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

Trainer in Berlin haben im Anschluss an den Community Day mit Kapuno die Gelegenheit bei den geführten Touren auf ihren Lieblings-Content-Creator zu treffen. Wir zeigen euch, wer vor Ort ist und von wem ihr zum GO Fest in Berlin sogar ein Autogramm abstauben könnt.