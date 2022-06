Pokémon GO: Duodino besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Duodino in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Duodino in 4er-Raids besiegen.

Was ist Duodino für ein Pokémon? Duodino ist in den neuen 4er-Raids zu finden und stammt aus der fünften Spielgeneration von Pokémon. Es gehört zu den Typen Unlicht und Drache.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Duodino und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Duodino besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Zacian (Hero-Form) mit Ruckzuckhieb und Knuddler Tapu Koko mit Ruckzuckhieb und Zauberschein Crypto-Guardevoir mit Ladestrahl und Zauberschein Tapu Bulu mit Kugelsaat und Zauberschein Crypto-Simsala mit Psychoklinge und Zauberschein Crypto-Ursaring mit Metallklaue und Knuddler Mega-Altaria mit Schnabel und Zauberschein Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall Kyurem mit Drachenrute und Wutanfall Togekiss mit Kraftreserve und Zauberschein Granbull mit Charme und Knuddler Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Feelinara mit Charme und Diebeskuss Siberio mit Charme und Knuddler Donphan mit Charme und Knuddler Sabbaione mit Charme und Knuddler Mega-Latias mit Charme und Rückkehr Primarina mit Charme und Mondgewalt Tapu Lele mit Erstauner und Mondgewalt

Schwächen von Duodino: Das Pokémon gehört zu den Typen Unlicht und Drache und hat Schwächen gegen Fee, Kampf, Käfer, Eis und Drache. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Duodino zu besiegen.

Gibt es Shiny Duodino? Ja, ihr könnt Duodino auch als Shiny in eure Sammlung bekommen.

Die Shiny-Familie mit Kapuno, Duodino und Trikephalo

Wie viele Trainer benötigt man? Niantic empfiehlt für den Raid 2-5 Teilnehmer für diesen Raid. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Feen-Angreifer können in dieser neuen Art von Raids, die Niantic zum Community Day mit Kapuno aktivierte, überzeugen. Die neuen 4er-Raids in Pokémon GO sind aber nicht für jeden.