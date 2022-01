Pokémon GO: Eine neue Info macht den Community Day mit Seemops jetzt richtig gut

Und wie gut ist es in Raids? Durch das neue Moveset wird Walraisa leider nicht wirklich relevanter in Raids. Setzt da lieber weiterhin auf starke Angreifer wie Mamutel, Snibunna und auch Mewtu.

Das sagen die Experten: Auf reddit veröffentlichte Nutzer JRE47 bereits vor einigen Tagen eine umfassende Analyse, wie stark Walraisa mit der neuen Attacke werden könnte (via reddit.com ). Da waren die Kampf-Werte allerdings noch nicht bekannt. Die PvP-Variante mit 60 Schaden und 35 Energiekosten war bei der Analyse die Ideal-Vorstellung und kündigte Walraisa bereits als starken Kämpfer an.

Das wurde gefunden: Am Abend des 14. Januar fanden die Dataminer der PokeMiners die Werte von Eisspeer im Code (via reddit.com ). Daraus geht folgende Kraft hervor:

In Pokémon GO steht der Community Day mit Seemops bevor. Bisher war noch unklar, wie stark Walraisa mit der neuen C-Day-Attacke wird. Jetzt sind die Werte bekannt und die Freude bei den Trainern ist riesig.

