Pokémon GO bringt neues Event mit alten Monstern – Das ist der „Community Day Classic”

Wie findet ihr das neue Event? Werdet ihr daran teilnehmen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und hier findet ihr alle übrigen Events im Januar 2022 von Pokémon GO.

Es handelt sich also um einen zusätzlichen Community Day im Januar. Schließlich findet am 16.01. auch noch der reguläre C-Day mit Seemops statt.

Was ist das für ein Event? Bei dem Community Day Classic handelt es sich gewissermaßen um eine Zeitreise: Pokémon GO legt den Community Day mit Bisasam aus dem Jahr 2018 nämlich im Januar 2022 nochmal neu auf.

In Pokémon GO wurde mit dem Community Day Classic ein neues Event für den Januar 2022 bekannt gegeben. Langzeit-Trainern dürfte das allerdings schon bekannt vorkommen.

Insert

You are going to send email to