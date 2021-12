Pokémon GO: Alle Events im Januar 2022 und welche sich lohnen

In Pokémon GO sind alle Events im Januar 2022 mit Raid-Stunden, Rampenlicht-Stunden und legendären Raidbossen wie Kyurem, Heatran, Genesect und Regice bekannt. In unserer Übersicht zeigen wir euch alles, was euch im Januar erwartet.

Was zeigt die Übersicht? Im Januar 2022 starten wöchentliche Events wie Rampenlicht-Stunden und Raid-Stunden. Dazu kommen thematische Events wie das Neujahrs-Event mit schicken Outfits, das “Berge von Macht”-Event, bei dem ihr gemeinsam mit Spark an der Öffnung einer mysteriösen Tür arbeitet und das “Kraftwerk in Kanto”-Event mit Stahl und Elektro-Pokémon.

Wir zeigen euch hier auf MeinMMO alle Termine in der Events in der Übersicht. Damit seid ihr für die nächsten Wochen im Januar bestens vorbereitet. Die Lister hier halten wir aktuelle, wenn neue Termine erscheinen. Nutzt sie als Anlaufstelle für die Events der nächsten Wochen.

Januar-Events 2022 in der Übersicht

Alle Events im Januar: In der folgenden Tabelle zeigen wir euch alle Termine zu den bekannten Events sowie die Namen der Events und die Boni, die für Januar 2022 geplant sind. Unterhalb der Tabelle zeigen wir Events, die sich für euch lohnen werden.

Zeitraum Event 31. Dezember bis

4. Januar Neujahrs-Event 1. Januar bis

1. Februar Forschungsdurchbruch

mit Onix und Mega-Energie 4. Januar Rampenlicht-Stunde mit

Monozyto und Bonbons 5. Januar Raid-Stunde mit Kyurem Bis 7. Januar Raids mit Kyurem* Bis 7. Januar Mega-Raids mit

Mega-Rexblisar* 7. Januar bis

15. Januar Raids mit Heatran* 7. Januar bis

1. Februar Mega-Raids mit

Aerodactyl 7. Januar bis

13. Januar “Berge von Macht”-Event Bis 10. Januar Meisterliga + Meisterliga Classic

im PvP 10. Januar bis

24. Januar Superliga + Sinnoh-Cup

im PvP 11. Januar Rampenlicht-Stunde mit

Digda und Sternenstaub 12. Januar Raid-Stunde mit Heatran 15. Januar bis

24. Januar Raids mit Genesect (Blitzmodul) 16. Januar Community Day mit Seemops 18. Januar Rampenlicht-Stunde mit

Plusle und Bonbons 19. Januar Raid-Stunde mit Genesect

(Blitzmodul) 19. Januar bis

1. Februar Event zum “Kraftwerk in

Kanto” 24. Januar bis

1. Februar Raids mit Regice* 24. Januar bis

7. Februar Hyperliga + Hyperliga-

Premier-Classic im PvP 25. Januar Rampenlicht-Stunde mit

Minun und Bonbons 26. Januar Raid-Stunde mit Regice*

Welche Events lohnen sich im Januar 2022 besonders?

Die Themen-Events: In Aussicht stellte Niantic gleich drei Themen-Events, die sich lohnen könnten.

Das Neujahrs-Event vom 31. Dezember bis 4. Januar bringt “schicke neue Outfits für euren Avatar” und kostümierte Pokémon, erklärt Niantic.

“Berge von Macht”-Event: Das startet am 7. Januar und ist bis zum 13. Januar aktiv. Ihr arbeitet während des Events mit Spark zusammen, um gemeinsam den zweiten Mechanismus der mysteriösen Tür zu aktivieren. Von Niantic heißt es dazu, dass diese Reise euch in Landschaften führen soll, die an Berge der Johto- und Sinnoh-Region erinnern

Das “Event zum Kraftwerk in Kanto” startet am 19. Januar und ist bis zum 1. Februar aktiv. Wieder arbeitet ihr mit Spark zusammen. Um den letzten Mechanismus der mysteriösen Tür zu öffnen, sollt ihr Stahl- und Elektro-Pokémon fangen. Welche davon öfter spawnen, ist noch unklar. Dazu gibt es den Teaser: “Es scheint übrigens, als hätten auch unsere Bösewichte von der Tür und der Macht erfahren, die sie möglicherweise verbirgt…”. Möglicherweise spielt Team GO Rocket bei dem Event also auch eine Rolle.

Leider sind die Raid-Stunden und Rampenlicht-Stunden im Januar nicht so besonders, dass wir sie hier gezielt empfehlen müssten. Ihr könnt für eure Sammlung ein Auge auf Genesect als Käfer-Angreifer werfen. Wer gern PvP spielt, könnte mit Regice einen spannenden Angreifer finden.

Außerdem zieht mit Aerodactyl das erste Gestein-Mega-Pokémon im Spiel ein, das sogar in Raids als Angreifer nützlich werden könnte.

Wie gefällt euch die Aussicht auf die Events im Januar 2022 bei Pokémon GO? Habt ihr eins, auf das ihr euch besonders freut? Dann schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.