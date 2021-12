Pokémon GO: Neuer Promo-Code schenkt euch jetzt kostenlose Items

Wie ihr die Codes einlöst, kommt auf euer Smartphone an. Bei Pokémon GO sind die Vorgehensweisen zwischen iOS und Android ein wenig unterschiedlich. Während man bei Android einfach Codes im Spiel einlösen kann, muss man bei iOS einen Umweg über eine externe Website gehen.

Was ist sonst in Pokémon GO los?

Was bringt der Code? Der Code bringt euch 10 Pokébälle. 10 Sananabeeren und einen Rauch. Insgesamt liefert er also 21 Items, die sich in erster Linie dazu eignen, ein paar Monster anzulocken und für doppelte Bonbons zu schnappen.

Am 21. Dezember tauchte ein weiterer dieses Codes auf, den die Pokémon-GO-Community fleißig teilte (u.a. via reddit).

Was ist das für ein Code? Immer wieder kommt es vor, dass Promo-Codes zu Pokémon GO veröffentlicht werden. Diese Codes könnt ihr entweder im Spiel oder auf einer engtsprechenden Website einlösen, um euch ohne großen Aufwand ein paar Geschenke sichern zu können.

In Pokémon GO ist jetzt ein neuer Promo-Code verfügbar, der euch ein paar praktische Items bringt. Wir zeigen euch, wie ihr den Code einlöst.

Insert

You are going to send email to