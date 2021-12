Pokémon GO: Neujahrs-Event bringt Eier-Boni und 15 Kostüm-Pokémon

In Pokémon GO startet in wenigen Tagen das Neujahrsevent. Niantic gab jetzt bekannt, was das Event bringt. Wir zeigen euch hier alle Boni und Inhalte sowie Kostüm-Pokémon, die ihr während des Events fangen könnt.

Was ist das für ein Event? Um mit euch den Wechsel in das neue Jahr 2022 zu feiern, steigt in Pokémon GO eine Party. Es wird Kostüme und Feuerwerk geben. Dazu Event-Boni rund um das Brüten von Eiern, eine Spezialforschung, eine Befristete Forschung und Avatar-Artikel.

In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Event-Inhalte für das Neujahrs-Event 2021/2022 in Pokémon GO.

Neujahr-Event 2021 – Start, Shinys, Kostüme, Boni

Wann geht es los? Das Event startet am Freitag, dem 31. Dezember um 22:00 Uhr und läuft dann bis zum 4. Januar 2022 um 20:00 Uhr. Die Uhrzeiten beziehen sich jeweils auf die Ortszeit.

Neue Forschungen: Die Spezialforschung zur Jahreszeit der Herkunft mit Spark wird fortgeführt. Außerdem gibt es zur Feier des neuen Jahres eine Befristete Forschung, in der ihr Pokémon fangen könnt, die Kostüme tragen.

Map-Änderungen: Im Spiel werdet ihr Feuerwerk sehen. Das läuft vom 31. Dezember um 23:00 Uhr bis zum 2. Januar um Mitternacht.

Event-Boni: Die Boni das Events drehen sich um das Brüten von Eiern. Ihr erhaltet doppelten Schlüpf-Sternenstaub und doppelte Schlüpf-Bonbons. Dazu ist die Distanz, die ihr zum Brüten von Eiern benötigt, auf die Hälfte reduziert.

Kostüm-Pokémon: Zu der Silvester-Party verkleiden sich die Pokémon in Pokémon GO. Neu dabei sind in diesem Jahr Hoothoot mit Neujahrshoot Neujahrshut und Laschoking mit 2022-Brille. Ihr könnt außerdem schillernde Hoothoot finden – nach dem Event findet ihr weiterhin schillernde Hoothoot, aber ohne Kostüm.

In der folgenden Grafik seht ihr die Kostüme der Pokémon. Die drei weißen Sterne an den Bildern bedeuten, dass ihr diese Kostüm-Pokémon auch als Shiny finden könnt:

Pokémon in der Wildnis: In der Wildnis trefft ihr während des Events auf folgende Pokémon häufiger:

Pikachu mit Neujahrshut*

Jurob*

Flegmon mit 2020-Brille* (Ja, Flegmon trägt eine veraltete Brille)

Hoothoot mit Neujahrshut*

Damhirplex*

Waumpel mit Partyhut*

Krakeelo

Mit Glück begegnet ihr Ibitak

Raids: Folgende Raids sind während des Events aktiv:

Schwierigkeit Raidbosse 1 Flegmon mit 2020-Brille*

Hoothoot mit Neujahrshut*

Woingenau mit Partyhut*

Flunkifer* 3 Rattikarl mit Partyhut*

Nidorino mit Partyhut*

Machomei

Gengar mit Partyhut*

Laschoking mit 2022-Brille 5 Kyurem* Mega Mega-Rexblisar*

Feldforschugen: Exklusive Event-Forschungen belohnen euch mit folgenden Pokémon-Begegnungen:

Flegmon mit 2020-Brille*

Hoothoot mit Neujahrshut*

Mit Glück begegnet ihr:

Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Eier: Aus den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können diese Pokémon schlüpfen:

Bisasam mit Partyhut*

Glumanda mit Partyhut*

Schiggy mit Partyhut*

Flegmon mit 2020-Brille*

Hoothoot mit Neujahrshut*

Pichu mit Neujahrshut

Waumpel mit Partyhut

Avatar-Items: Wer will, kann sich beim Event Items im Shop besorgen, die euren Avatar schmücken. In der folgenden Grafik seht ihr, wie das aussieht:

Das sind:

2022-Brille

Neujahr-Stirnband

Neujahr-Jackenset

Neujahr-Hose

Neujahr-Schuhe

Diese Gegenstände findet ihr direkt ab dem Beginn des Events und sie bleiben auch nach Ende des Events noch im Shop. Sticker zum Jahreswechsel gibt es aus Geschenken oder auch an PokéStops. Wer will, kann sich die Neujahres-Sticker auch im Shop besorgen.