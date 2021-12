Pokémon GO startet morgen Teil 2 des Weihnachts-Events mit neuem Pokémon und Shinys

In Pokémon GO startet am 23. Dezember 2021 der zweite Teil des großen Weihnachts-Events. Dadurch kommt das neue Pokémon Arktop mit dessen Weiterentwicklung Arktilas ins Spiel. Wir zeigen euch alle Boni und Shinys des Feiertage-Events.

Was passiert beim Event? Das große Weihnachts-Event in Pokémon GO 2021 teilte Niantic in zwei verschiedene Events auf. Das zweite Evebt startet am Donnerstag, den 23. Dezember, für euch.

Zum ersten Mal findet ihr Arktip und Arktilas im Spiel

Ihr erhaltet Belohnungen für das Drehen von PokéStops

Euch erwarten weitere Befristete Forschungen mit Galar-Pantimos

Ein Mini-Event findet innerhalb des Events statt

Und ihr bekommt eine Sammler-Herausforderung

Dazu gibt es wie immer veränderte Spawns in der Wildnis, andere Raid-Bosse, besondere Inhalte in den 7-km-Eiern und Pokémon-Begegnungen bei bestimmten Feldforschungen. In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Boni aus dem zweiten Teil des Weihnachts-Events.

Pokémon GO: Feiertage Teil 2 – Alle Boni, Pokémon, Bosse und Shinys

Wann läuft Teil 2? Von Donnerstag, dem 23. Dezember, um 10:00 Uhr bis Freitag, dem 31. Dezember, um 20:00 Uhr (jeweils Ortszeit) ist das Event aktiv.

Wichtiger Tipp: Als Bonus des Events erhaltet ihr jeden Tag für den ersten Dreh des Tages an einem PokéStop eine Brutmaschine geschenkt. Wartet also am Donnerstag, bis das Event gestartet ist, bevor ihr den ersten PokéStop dreht. Dreht ihr schon vor 10:00 Uhr, erhaltet ihr am Donnerstag keine Brutmaschine.

Galar-Pantimos bekommen: Im zweiten Teil des Weihnachtsevents erhaltet ihr neue, befristete Forschungen. Die drehen sich um Freundschaften und das Fangen von Pokémon. Belohnt werdet ihr dafür mit Galar-Pantimos. Das ist für viele Trainer ein wichtiger Anreiz für die Forschungen, denn Galar-Pantimos gab es vorher nur kostenpflichtig in Pokémon GO.

Neue Pokémon: Zum ersten Mal findet ihr in Pokémon GO Arktip und die Weiterentwicklung Arktilas. Arktip und Arktilas gehören beide zum Typ Eis und stammen aus der sechsten Spielgeneration.

Wilde Pokémon: Während des Events vom 23. bis 31. Dezember begegnet ihr folgenden Pokémon in der Wildnis:

Pikachu mit weihnachtlicher Mütze*

Quiekel*

Weihnachts-Botogel*

Weihnachts-Damhirplex*

Weihnachts-Seemops*

Schneppke*

Shnebedeck*

Weihnachts-Petznief*

Gelatini

Mit Glück begegnet ihr folgenden Pokémon:

Alola-Vulpix

Frigometri

Arktip

Pokémon, die wir mit einem Stern (*) markieren, könnt ihr als Shiny treffen. Während der Rampenlicht-Stunde am 28. Dezember trefft ihr Petznief in der kostümierten Form.

Raidbosse:

Schwierigkeit Raidbosse Stufe 1 – Pikachu mit weihnachtlicher

Mütze*

– Alola-Vulpix*

– Weihnachts-Seemops*

– Weihnachts-Petznief*

– Galar-Flampion* Stufe 3 – Lapras*

– Weihnachts-Botogel*

– Weihnachts-Damhirplex*

– Weihnachts-Glaziola* Stufe 5 – Kyurem* Mega-Raids – Mega-Rexblisar*

Eier: Aus den 7-km-Eiern, die ihr während des Events erhaltet, können folgende Pokémon schlüpfen:

Quiekel*

Weihnachts-Petznief*

Kussilla*

Galar-Flampion*

Arktip

Frigometri

Feldforschungen: Aus den Event-Feldforschungen könnt ihr Begegnungen mit folgenden Pokémon erhalten:

Pikachu mit weihnachtlicher Mütze*

Alola-Sandan*

Quiekel*

Weihnachts-Damhirplex*

Weihnachts-Seemops*

Weihnchts-Petznief*

Mit Glück begegnet ihr Galar-Flampion*

Mini-Event im Weihnachts-Event

Wann geht das los? Von Samstag, dem 25. Dezember um 10:00 Uhr, bis Sonntag, dem 26. Dezember um 20:00 Uhr läuft ein Mini-Event in Pokémon GO.

Was passiert da? Während des Events könnt ihr mit Freunden auf bis zu 40 Kilometer Entfernung tauschen. Diesen Bonus verlängerte Niantic über die Event-Dauer hinaus.

Während des Events gibt es zusätzliche Feldforschungen, die euch mit Weihnachts-Botogel belohnen.

Sammler-Herausforderung: Vom 25. Dezember bis 31. Dezember ist die Herausforderung aktiv. Dabei müsst ihr folgende Pokémon tauschen:

Quiekel

Schneppke

Seemops (Kostüm optional)

Shnebedeck

Gelatini

Petznief (Kostüm optional)

Tauscht ihr sie alle und schließt die Herausforderung pünktlich ab, dann erhaltet ihr als Belohnung ein Galar-Pantimos.

Wie gefallen euch die Boni zum Event? Freut ihr euch auf den zweiten Part und habt schon bestimmte Pokémon ausgesucht, die ihr unbedingt fangen wollt? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.