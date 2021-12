Pokémon GO macht Weihnachten noch besser und verlängert eure Boni

Am 16. Dezember startet in Pokémon GO das Feiertags-Event, welches zahlreiche Boni für euch bereithält. Nun hat Niantic mitgeteilt, dass einzelne Boni verlängert werden. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um welche es sich dabei handelt und in welchen Zeiträumen ihr sie nutzen könnt.

Um was geht es? Aufgrund des bevorstehenden Weihnachtsfestes, wird es in Pokémon GO ab morgen, den 16. Dezember 2021, ein Feiertags-Event geben. Dieses besteht aus zwei Teilen und beinhaltet darüber hinaus kleinere Mini-Events, wie den Community Day Dezember oder das Winterwunderland.

Neben jeder Menge Pokémon, die ihr zu den einzelnen Höhepunkten des Events treffen könnt, dürfen zu diesem Anlass natürlich auch die Boni nicht fehlen. Auch diese unterscheiden sich je nach Event-Abschnitt. Nun sollen einzelne allerdings länger gelten.

Welche Boni sind länger gültig?

Wie Niantic am Abend des 14. Dezembers über ihren Twitter-Account bekannt gegeben hat, könnt ihr während des bevorstehenden Feiertags-Events von gleich zwei verlängerten Boni profitieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Dabei schreiben sie “Trainer, im Geiste der Feiertage haben wir die Tausch-Boni sowohl für unseren Dezember-Community-Day als auch für das Winterwunderland-Event verlängert.”

Welche Boni soll es zu diesen Events geben? Folgende beiden Boni waren zum Community Day im Dezember und Winterwunderland geplant:

25 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen (Community Day Dezember)

erhöhte Tausch-Distanz auf 40 km (Winterwunderland-Event)

Wie lange sind diese nun gültig? Die Boni sind für euch in Deutschland und Österreich in den folgenden Zeiträumen zu bekommen:

Sternenstaub-Bonus beim Tauschen: 17. Dezember 2021 um 19:00 Uhr bis zum 20. Dezember 2021 um 19:00 Uhr

Erhöhte Tausch-Distanz: 24. Dezember 2021 um 19:00 Uhr bis 27. Dezember 2021 um 19:00 Uhr

Was sagen die Trainer zu den verlängerten Boni?

In der Community freuen sich die Trainer über diese Neuigkeit. So schreibt umbongo44dd: “Ich bin damit zufrieden. Ich kann mich nicht mehr so oft mit meinem Freund treffen und habe immer noch jede Menge Dratini und Tanhel zum Tauschen. Normalerweise fahren wir beide etwa 10 km, um uns zu treffen, aber das müssen wir jetzt nicht mehr.” (via reddit.com).

Aber einige Trainer finden das Timing nicht so gut gewählt und würden sich ein generelles Tauschen auf Distanz wünschen (via reddit.com):

phillypokego: “Ich verstehe nicht, warum sie so knauserig mit den Ferntauschaktionen sind.

Selbst wenn Covid morgen enden würde, sind die Tage, an denen man sich persönlich zum Tauschen trifft, schon lange vorbei und kommen nie wieder.”

Jaus: “Wahrscheinlich die schlechteste Zeit des Jahres für dieses Ereignis. Ich weiß, dass ich wieder in meiner Heimatstadt Weihnachten feiere und keine Pokemon Go-Freunde in der Nähe habe. Ich nehme an, viele Leute sind in der gleichen Situation”

umbongo44dd: “Dies sollte dauerhaft sein. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht so sein sollte.”

Eine erhöhte oder sogar ausgesetzte Tausch-Distanz wünschen sich Trainer schon lange. Dadurch wäre auch ein Glückstausch bei Glück-Freunden möglich, die sich sonst wahrscheinlich nie sehen würden, da sie in unterschiedlichen Regionen leben.

Ob Niantic die Tausch-Distanz in Zukunft aber generell erhöhen wird, ist bislang nicht bekannt. Sollte es hierzu offizielle Informationen geben, erfahrt ihr es aber natürlich bei uns auf MeinMMO.

Wie findet ihr es, dass die Boni verlängert wurden? Werdet ihr diese Chance nutzen und fleißig Pokémon tauschen? Oder hättet ihr euch eher über andere Boni gefreut? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Während des Feiertags-Events könnt ihr außerdem endlich ein besonderes Pokémon kostenlos fangen, auf das viele Trainer schon seid einem Jahr warten.