Die 9 besten Weihnachtsgeschenke 2021 für „Pokémon GO“-Spieler

Das Jahr neigt sich dem Ende und in wenigen Tagen ist bereits Weihnachten. Wir von MeinMMO haben euch 9 Geschenkideen zusammengefasst, über die sich nicht nur “Pokémon GO“-Spieler freuen werden.

Worum geht es? Das Weihnachtsfest rückt von Tag zu Tag näher und einige Menschen sind noch auf der Suche nach passenden Geschenken für ihre Lieben. Die Auswahl ist riesig und auch für kleine und große Trainer von Pokémon GO lassen sich passende Überraschungen finden.

Wir haben euch nachfolgend 9 Ideen zusammengestellt, mit denen ihr ihnen zu Weihnachten ein Strahlen ins Gesicht zaubern könnt.

Alle Angebote, die wir euch in diesem Artikel vorstellen, haben wir mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Wenn ihr darüber etwas kauft, dann unterstützt ihr uns mit einer kleinen Provision, die wir von dem jeweiligen Anbieter bekommen. Das hat für euch keinerlei Auswirkungen auf den Preis.

Guthabenkarten

Wer in Pokémon GO aktiv an Events teilnehmen möchte oder sich ab und zu besondere Items, wie Fern-Raid-Pässe, im Ingame-Shop kaufen will, der muss dafür gegebenenfalls auf richtiges Geld zurückgreifen. Um euren Lieben eine Freude zu machen, könnt ihr daher Guthabenkarten für den App Store (Apple) oder Geschenkkarten für Google Play (Android) verschenken.

Die Gutscheine für den App Store und Play-Store bestehen aus jeweils 3 Geschenkkarten, bei der jede Karte einen Wert von 10 Euro hat. Dieses Guthaben muss dann nur vom Beschenkten im jeweiligen App- oder Play-Store per Smartphone hinterlegt werden.

Somit kann er beim nächsten Kauf im Spiel auf dieses Guthaben zurückgreifen und muss nicht an seine eigenen Ersparnisse gehen. Aber nicht nur für Trainer von Pokémon GO ist dieses Geschenk geeignet, denn dass Guthaben ist nicht an das Spiel gebunden. Es kann auch für jeden anderen kostenpflichtigen Kauf über den jeweiligen Store verwendet werden.

Powerbank

Das Spielprinzip von Pokémon GO sieht vor, dass die Trainer nach draußen gehen und interessante Orte entdecken. Wer also viel unterwegs ist und spielt, der wird merken, dass sein Smartphone-Akku relativ schnell schlapp macht. Um auf das Spielen nicht verzichten zu müssen, eignet sich eine Powerbank als perfektes Geschenk.

Mit dieser kann das Smartphone bequem unterwegs geladen werden und der Beschenkte kann auch während eines längeren Events, wie der bevorstehenden Johto-Tour im Februar, weiter fleißig Pokémon fangen. Darüber hinaus ist eine Powerbank bei längeren Ausflügen ebenfalls ein idealer Begleiter.

Die vorgeschlagene Powerbank hat eine Kapazität von 10.000 mAh. Das entspricht in etwa 3 vollen Akku-Ladungen des iPhone 13. Damit sollten auch lange Events in Pokémon GO kein Problem sein. Darüber hinaus könnt ihr mit diesem Gadget bis zu zwei Geräte gleichzeitig laden.

Pokémon GO+

Ein weiteres Gadget, mit dem ihr euren “Pokémon GO”-Fans eine echte Freude machen könnt, ist das Pokémon GO Plus. Es lässt sich mit dem Spiel verbinden und unterstützt den Trainer beim Fangen von Pokémon oder Drehen an den Fotoscheiben von PokéStops und Arenen.

Es lässt sich durch das beiliegende Armband ganz einfach am Handgelenk tragen oder an der Kleidung befestigen. Alternativ kann es natürlich auch in die Hand genommen werden. Sobald es in der Nähe eines PokéStops ist, dreht es diesen automatisch und auch Monster werden unterwegs davon selbstständig versucht zu fangen. Es kann sowohl mit Android als auch mit iOS genutzt werden.

Mit Hilfe dieses Gadgets muss der Beschenkte beim täglichen Spaziergang nicht ständig auf sein Handy schauen und hat dennoch die Chance, sich das eine oder andere Monster zu sichern. Vor allem bei kalten Temperaturen bietet sich das an.

Smartphone-Halterung fürs Fahrrad

Viele Trainer sind nicht nur zu Fuß unterwegs, sondern nutzen gern auch das Fahrrad, um schnell von einem PokéStop zum anderen zu kommen. Die zurückgelegte Strecke ist dabei vor allem wichtig, um die Eier ausbrüten zu können.

Die Nutzung von Handys während des Fahrradfahrens ist jedoch in Deutschland verboten und wird mit einem Bußgeld bestraft. Aus diesem Grund bietet sich eine entsprechende Smartphone-Halterung für das Fahrrad als passendes Weihnachtsgeschenk an.

Besonders der feste Sitz sowie die einfache Handhabung der vorgeschlagenen Halterung wird in den Kommentaren gelobt.

Die Hände des Beschenkten bleiben somit beim Fahren am Lenker, das Spiel kann im Blick behalten werden und die zurückgelegte Strecke wird ebenfalls gewertet. Und auch ohne Pokémon GO sind Fahrradfahrer mit einer Handy-Halterung im Straßenverkehr besser unterwegs.

Touchscreen-Handschuhe

Vor allem im Winter sorgen die kalten Temperaturen bei “Pokémon GO”-Spielern für eisige Finger. Das erschwert das Spielen. Ein geeignetes Geschenk, um hierbei Abhilfe zu schaffen, sind Touchscreen-Handschuhe. Mit diesen bleiben die Hände in der kalten Jahreszeit schön warm und obendrein kann damit auch das Display weiter bedient werden. Somit können Trainer auch im Winter weiterhin fleißig Pokémon fangen.

Aber auch für jeden anderen sind diese Handschuhe ein ideales Geschenk. Denn neben Pokémon GO kann auch jede weitere App damit bedient werden. So ist es unter anderem möglich Nachrichten zu versenden, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.

Beide Vorschläge überzeugen mit einer guten Passform und Verarbeitung. Laut den Kommentaren halten sie darüber hinaus bei kühlen Temperaturen sehr gut warm und der Touchscreen lässt sich dennoch gut bedienen.

Kleidungsstücke mit Pokémon-Motiv

Neben Handschuhen für die kalte Jahreszeit, eignen sich auch weitere Kleidungsstücke als perfektes Weihnachtsgeschenk für kleine und große Pokémon-Fans. Vor allem mit Motiven der kleinen Monster können diese Artikel punkten. Sie sind alltagstauglich und können das ganze Jahr getragen werden.

Kuscheltiere und Kissen

Ein Geschenk, mit dem ihr wohl die meisten Trainer zum Strahlen bringen werdet, sind die niedlichen Pokémon-Plüschtiere. Egal ob Kind oder Erwachsener, diesen flauschigen Monstern kann man einfach nicht widerstehen.

Wer seinen Liebsten also eine Freude mit einem kleinen Begleiter machen möchte, der sollte auf eines der süßen Plüsch-Monster zurückgreifen.

Wer statt mit einem kleinen Begleiter lieber ein Kuschelkissen mit Pokémon-Motiv verschenken möchte, wird ebenfalls fündig. Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy laden dabei zum Träumen ein.

Sowohl die Kissen als auch die Plüschtiere können mit sehr guten Bewertungen punkten. Neben dem süßen Aussehen wird vor allem die gute Qualität der Kuscheltiere gelobt.

Pokémon-Sammelkarten

Viele Pokémon-Fans spielen nicht nur die Spiele, wie Pokémon GO, sondern sammeln und tauschen auch die entsprechenden Sammelkarten. Der eine oder andere Trainer freut sich deshalb über die dazugehörigen Booster-Packs.

Die vorgeschlagenen Artikel bestehen aus mehreren Booster-Packungen, die jeweils 10 Pokémon-Sammelkarten enthalten.

Welche Geschenke liegen bei euren Lieben in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum? Habt ihr euch selbst etwas rund um die kleinen Monster gewünscht? Oder habt ihr weitere coole Geschenkideen für Trainer von Pokémon GO? Schreibt uns eure Tipps und Erfahrungen gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

