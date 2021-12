Pokémon GO: Feiertags-Event bringt neues Pokémon und Kostüme zu Weihnachten

In wenigen Tagen startet in Pokémon GO das diesjährige Feiertags-Event. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch zu diesem Event erwartet, welche Besonderheiten es geben wird und auf welches neue Monster ihr euch freuen könnt.

Was ist das für ein Event? Das Jahr neigt sich dem Ende und die Feiertage stehen vor der Tür. Ein Grund für Niantic, die letzten Tage in 2021 mit einem speziellen Feiertags-Event zu begehen. Währenddessen werdet ihr wieder auf zahlreiche Monster, coole Boni und sogar ein neues Pokémon treffen.

Wann findet das Feiertags-Event statt? Das Event läuft vom 16. Dezember 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit, bis zum 31. Dezember 2021 um 20:00 Uhr Ortszeit. Dabei wird es laut Pokémon GO wieder zwei separate Event-Teile geben (via pokemongolive.com):

Teil 1 des Feiertags-Events: vom 16. Dezember 2021 um 10:00 Uhr bis 23. Dezember 2021 um 20:00 Uhr

Teil 2 des Feiertags-Events: vom 23. Dezember 2021 um 10:00 Uhr bis 31. Dezember 2021 um 20:00 Uhr

Alle Pokémon zum Feiertags-Event 2021

Während des Feiertags-Events warten vor allem zahlreiche Pokémon auf euch. Dabei werdet ihr neben schillernden Exemplaren auch das eine oder andere kostümierte Monster entdecken. Außerdem feiert im zweiten Teil ein neues Pokémon sein Debüt im Spiel.

Allen Monstern, denen ihr während des Events auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Das neue Pokémon Arktip

Im 2. Teil des Feiertags-Events, welches am 23. Dezember startet, feiert ein neues Pokémon im Spiel sein Debüt: Arktip. Das Monster vom Typ Eis stammt aus der 6. Generation und lässt sich zu Arktilas weiterentwickeln. Äußerlich erinnert Arktip an einen kleinen Eisberg. Die schillernde Version wird allerdings zunächst nicht in Pokémon GO zu finden sein.

Arktip und Arktilas (via pokemon.com)

Die kostümierten Pokémon

Natürlich haben sich einige Pokémon zu diesem Anlass wieder besonders in Schale geschmissen und tragen deshalb Kostüme. Neben Pikachu, Botogel, Petznief und Damhirplex haben sich in diesem Jahr auch Seemops und Glaziola hübsch gemacht.

Kostümierte Pokémon zum Feiertags-Event

Alle Spawns und Shinys im ersten Teil des Feiertags-Events

Während des Feiertags-Events hat Niantic die wilden Spawns und Raid-Bosse angepasst. Dabei unterscheiden sich diese je nach Event-Abschnitt. Im ersten Teil trefft ihr auf folgende Exemplare:

in der Wildnis: Pikachu mit Weihnachtsmütze*, Quiekel*, Weihnachts-Damhirplex*, Weihnachts-Botogel*, Schneppke*, Weihnachts-Seemops*, Shnebedeck*, Gelatini, Weihnachts-Petznief* sowie etwas seltener Alola-Sandan* und Frigometri

Level-1-Raids: Pikachu mit Weihnachtsmütze*, Alola-Sandan*, Quiekel*, Weihnachts-Seemops* und Weihnachts-Petznief*

Level-3-Raids: Austos, Weihnachts-Damhirplex*, Weihnachts-Botogel*, Weihnachts-Glaziola*

Level-5-Raids: Kyurem*

Mega-Raids: Mega-Stahlos*

Alle Spawns und Shinys im zweiten Teil des Feiertags-Events

Auch im zweiten Event-Teil wird es wieder besondere wilde Spawns und Raids geben. Auf folgende Monster könnt ihr ab dem 23. Dezember treffen:

in der Wildnis: Pikachu mit Weihnachtsmütze*, Quiekel*, Weihnachts-Damhirplex*, Weihnachts-Botogel*, Schneppke*, Weihnachts-Seemops*, Shnebedeck*, Gelatini, Weihnachts-Petznief* sowie etwas seltener Alola-Vulpix*, Frigometri und Arktip

Level-1-Raids: Pikachu mit Weihnachtsmütze*, Alola-Vulpix*, Weihnachts-Seemops*, Weihnachts-Petznief* und Galar-Flampion*

Level-3-Raids: Lapras*, Weihnachts-Damhirplex*, Weihnachts-Botogel*, Weihnachts-Glaziola*

Level-5-Raids: Kyurem*

Mega-Raids: Mega-Rexblisar*

Außerdem werden im zweiten Abschnitt des Feiertags-Events auch die Inhalte der 7-km-Eier angepasst. Auf folgende Monster könnt ihr euch aus diesen Eiern freuen:

Quiekel*

Weihnachts-Petznief*

Kussilla*

Galar-Flampion*

Arktip

Frigometri

Alle Boni zum Feiertags-Event 2021

Während des Feiertags-Events könnt ihr euch wieder auf den einen oder anderen Bonus freuen. Welche Boni das sein werden und wann ihr sie bekommt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Vollständiger Event-Zeitraum

Einen Großteil der Boni könnt ihr über das gesamte Feiertags-Event hinweg nutzen. Auf folgende könnt ihr euch dabei freuen:

Platz für maximal 40 Geschenke im Item-Beutel

tägliches Limit beim Öffnen von Geschenken auf 45 erhöht

Mega-Rexblisar erhält WP-Boost

Rüpel von Team GO Rocket setzen stärker auf Wasser- und Eis-Pokémon

Neue Spezialforschung zur “Jahreszeit der Herkunft”

Postkartenbuch als neues Feature

Holiday-Cup in der GO-Kampfliga

Neue Sticker beim Drehen an PokéStops, aus Geschenken und im Ingame-Shop

Neue Avatar-Artikel: Festliche Mütze Festliche Jacke Festliche Shorts



Neue Avatar-Artikel

Im Ingame-Shop warten während der gesamten Zeit folgende Boxen auf euch:

Spezialbox mit 50 Pokébällen, 2 Premium-Kampf-Pässen, 2 Super-Brutmaschinen und 3 Sternenstücken für 480 PokéMünzen

Hyperbox mit 25 Hyperbällen, 18 Raid-Pässen, 5 Super-Brutmaschinen und 5 Rauch für 1.480 PokéMünzen

Abenteuerbox mit 18 Super-Brutmaschinen, 2 Brutmaschinen, 2 Rauch und 4 Sternenstücken für 1.480 PokéMünzen

Teil 1 des Feiertags-Events

Im ersten Teil des Events wartet nur ein besonderer Bonus auf euch: spezielle Event-Feldforschungen. Diese erhaltet ihr wie gewohnt in dieser Zeit beim Drehen an den PokéStops.

In den Belohnungen erwarten euch folgende Begegnungen: Pikachu mit Weihnachtsmütze*, Alola-Vulpix*, Quiekel*, Weihnachts-Damhirplex*, Weihnachts-Seemops*, Weihnachts-Petznief* und Frigometri.

Außerdem könnt ihr euch am Wochenende vom 18. und 19. Dezember 2021 auf den riesigen Community Day freuen. Welche Monster ihr an diesem Tag fangen könnt, lest ihr in unserem dazugehörigen Artikel:

Pokémon GO: Community Day im Dezember wird riesig, bringt 25 Pokémon

Teil 2 des Feiertags-Events

Während des letzten Event-Teils warten wieder einige zusätzliche Boni auf euch. Diese umfassen größtenteils besondere Quests und halten außerdem ein spezielles Mini-Event für euch bereit:

beim ersten Drehen des Tages am PokéStop erhaltet ihr eine Brutmaschine

zwei befristete Forschungen (Belohnung: Begegnung mit Galar-Pantimos)

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Pikachu mit Weihnachtsmütze*, Alola-Sandam*, Quiekel*, Weihnachts-Damhirplex*, Weihnachts-Seemops*, Weihnachts-Petznief* und Galar-Flampion*

Sammler-Herausforderung ab 25. Dezember 2021 (Quiekel, Schneppke, Seemops, Shnebedeck, Gelatini, Petznief)

Winterwunderland als Mini-Event vom 25. Dezember 2021 um 10:00 Uhr bis 26. Dezember 2021 um 20:00 Uhr Tauschdistanz beträgt 40 km zusätzliche Feldforschungen mit Weihnachts-Botogel*



Wie findet ihr das neue Pokémon und die angekündigten Spawns? Welcher Bonus gefällt euch am besten? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im neuen Jahr könnt ihr euch auf ein weiteres großes Event freuen. Wir haben uns angesehen, welche Shinys, regionalen Monster und Boni euch zur Johto-Tour 2022 erwarten.