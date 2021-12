Pokémon GO bringt besondere Attacken zur Johto-Tour – 3 starke Angriffe, die sich Trainer wünschen

Im Februar findet in Pokémon GO die Johto-Tour statt. Neben zahlreichen Monstern und Boni, könnt ihr euch auch auf besondere Attacken freuen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Angriffe die Trainer dahinter vermuten und welche sie sich wünschen würden.

Was ist die Johto-Tour? Ende Februar findet in Pokémon GO ein Event rund um die Johto-Region statt. Dieses wird als Johto-Tour bezeichnet. Am Abend des 07. Dezembers hat Niantic die ersten Informationen dazu veröffentlicht. Ihr könnt euch zu diesem Event also wieder auf zahlreiche Pokémon und Boni freuen.

Darüber hinaus gab Niantic auf der Event-Seite der Johto-Tour weitere Details bekannt, die unter anderem auch besondere Attacken für einzelne Monster versprechen (via pokemongolive.com). Das sorgt in der reddit-Community für einige Spekulationen.

Besondere Attacken zur Johto-Tour

Welche Monster werden besondere Attacken bekommen? Auch wenn ihr während der Johto-Tour auf alle Monster dieser Region treffen könnt, wird jedoch nur ein Teil dieser Pokémon eine spezielle Attacke erhalten. So könnt ihr euch bei Meganie, Tornupto, Impergator, Despotar, Nachtara, Psiana und Mamutel auf ihre typischen Event-Attacken der vergangenen Community Days freuen.

Mit Blick auf diese entsprechenden C-Days werden die genannten Monster voraussichtlich folgende Attacken zur Johto-Tour bekommen können:

Pokémon Event-Attacke C-Day Meganie Flora-Statue Tornupto Lohekanonade Impergator Aquahaubitze Despotar Katapult Nachtara Psychokinese Psiana Spukball Mamutel Antik-Kraft

Doch das waren nicht alle Monster, die zu diesem Event eine spezielle Attacke bekommen werden. Auch die beiden legendären Pokémon der Johto-Region Lugia und Ho-Oh sowie das mysteriöse Pokémon Celebi werden mit einem besonderen Angriff ausgestattet. Welcher das sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wünsche der Community bei Ho-Oh und Lugia

Auch wenn die Event-Attacken für Lugia und Ho-Oh noch nicht bekannt sind, rätseln die Trainer der reddit-Community bereits, welche Angriffe es werden könnten.

So vermutet Teban54 in seinem reddit-Beitrag, dass Ho-Oh die Attacke Läuterfeuer bekommen könnte und Lugia den Angriff Luftstoß (via reddit.com). Der Hintergrund für seine Vermutung ist, dass die Attacken Läuterfeuer und Zauberblatt erst kürzlich neu im Spielcode aufgetaucht sind.

Auch weitere Trainer sind in den Kommentaren von dieser Attacken-Wahl überzeugt und schreiben:

JRE47: “Die Daumen für Läuterfeuer sind gedrückt” (via reddit.com)

krispyboiz: “Ich bin zuversichtlich, dass wir irgendwann in dieser Saison Läuterfeuer bekommen werden.” (via reddit.com)

Was ist das für eine Attacke? Viele Trainer fragen in den Kommentaren aber auch, um was für einen Angriff es sich bei Läuterfeuer handelt und wie stark dieser werden wird.

Wie Teban54 in den Kommentaren selbst erklärt, handelt es sich bei Läuterfeuer um eine Attacke von Ho-Oh aus den Spielen der Hauptreihe (via reddit.com). Bislang ist dieser Angriff allerdings noch nicht in Pokémon GO verfügbar, weshalb auch noch nicht gesagt werden kann, wie stark dieser tatsächlich im Spiel ist.

Andere Spieler sind sich allerdings noch nicht so sicher, ob diese Attacke zum Johto-Event wirklich eingeführt wird. So vermutet Caio_Go, dass Ho-Oh auch Erdbeben bekommen könnte (via reddit.com).

Vermutungen zur Attacke von Celebi

Doch auch zu Celebi haben die Trainer schon eine erste Vermutung. So schreibt kingnorris42 “Ich vermute, dass Zauberblatt die spezielle Attacke sein wird, die Celebi in Anbetracht des Timings bekommen soll. Das ist sicherlich cool, aber hoffentlich bleibt es nicht exklusiv für Celebi, viele Pokémon könnten es wirklich gebrauchen, gute Werte vorausgesetzt” (via reddit.com).

Andere reddit-User vermuten hingegen, dass vor allem Shaymin und Viridium von einer solchen Attacke profitieren würden (via reddit.com). Beide werden jedoch zur Johto-Tour keine Rolle spielen, da diese Monster in anderen Regionen beheimatet sind. Darüber hinaus ist Sharmin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Spiel erhältlich.

Was ist das für eine Attacke? Bei Zauberblatt handelt es sich um eine Attacke vom Typ Pflanze, die ebenfalls noch nicht in Pokémon GO zu finden ist. Einige Trainer erhoffen sich dabei vor allem einen guten Angriff für die PvP-Liga. Wie stark die Attacke in Pokémon GO letztlich wirklich ist, kann aber im Moment noch nicht gesagt werden.

Ob Ho-Oh, Lugia und Celebi tatsächlich diese Attacken bekommen werden, bleibt ebenfalls vorerst abzuwarten. Sobald Niantic die jeweiligen Event-Attacken bekanntgegeben hat, erfahrt ihr es hier auf MeinMMO.

Welche Attacken vermutet ihr bei Ho-Oh und Lugia? Und auf welchen Angriff würdet ihr euch bei Celebi freuen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Bis zur Johto-Tour steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Dezember und verraten euch, welche ihr davon unbedingt nutzen solltet.