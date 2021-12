In Pokémon GO könnt ihr eure Eier jetzt endlich schneller öffnen

In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit Monster aus Eiern auszubrüten. Ist es dann endlich soweit, dass ein Monster schlüpfen kann, dann dauert es gefühlt ewig, bis man das Monster endlich hat. Nun hat Niantic diese Funktion geändert und ihr könnt eure Eier endlich schneller öffnen. Wir von MeinMMO zeigen euch die Änderung.

Um welche Eier geht es? Neben dem Fangen von Pokémon, habt ihr die Möglichkeit Eier zu sammeln und diese mit Hilfe von Brutmaschinen auszubrüten. Diese bekommt ihr durch das Drehen an PokéStops oder Arenen, die Wochenbelohnung, das Öffnen von Geschenken oder als Belohnung aus einem Kampf gegen einen Team GO Rocket-Boss.

Je nach Ei müsst ihr zwischen 2 km und 12 km mit diesem laufen, bis es durch eine normale Brutmaschine ausgebrütet wird. Ist es dann endlich soweit, erschien bislang aber zunächst eine nervige Animation. Diese dauerte einige Sekunden, bis ihr den Inhalt der Eier endlich sehen konntet. Nun soll das Öffnen der Eier aber schneller gehen.

Öffnen von Eiern in Pokémon GO

Das Ausbrüten von Eiern ist in der Community von Pokémon GO schon länger ein großes Thema. So schimpften Trainer über die 12-km-Eier und kritisierten immer wieder die Inhalten der einzelnen Eier-Kategorien. Und auch die Animation zu Beginn des Schlüpfens empfanden einige Trainer als nervig und zu langanhaltend.

Wie Pokémon GO nun bekanntgegeben hat, wurde mit dem Update 0.225 in Punkto Eier das eine oder andere verändert (via niantic.helpshift.com). Eine dieser Änderungen ist eine neue Animation beim Öffnen der Eier.

Welche Monster ihr in welchen Eier finden könnt, haben wir euch im nachfolgendem Artikel zusammengefasst:

Was wurde bei den Eiern geändert?

Jeder Trainer hat die Möglichkeit in seiner Eier-Aufbewahrung bis zu 12 Eier gleichzeitig zu brüten. Sind diese dann auch zeitgleich ausgeschlüpft, dann bedeutete das für jedes Ei eine eigene Animation. Nach dem Update sind diese nun allerdings in einer einzigen Animation zusammengefasst. Das zeigt auch der reddit-Beitrag von sshah7424.

Durch das Zusammenfassen der einzelnen Eier in eine Animation, dauert das Öffnen nicht mehr so lange und ihr seht den Inhalt innerhalb weniger Sekunden. Und auch generell soll die Animation laut Niantic nun schneller sein.

Darüber hinaus wird euch die Animation nicht mehr zu jeder Zeit angezeigt, beispielsweise wenn ihr eine Einladung zu einem Fern-Raid bekommt oder unmittelbar nachdem ihr euer Spiel gestartet habt.

Die optische Darstellung der Eier wurde ebenfalls angepasst, damit farbenblinde Spieler diese besser unterscheiden können. Vor einigen Tagen hatten die PokeMiners, eine Gruppe von Dataminern, bereits erste Bilder zu den neuen Eiern im Spielcode von Pokémon GO gefunden und diese auf Twitter veröffentlicht:

So reagiert die Community auf die Änderungen

In der Community freuen sich viele Trainer über die neue Animation und das damit verbundene schnellere Öffnen der Eier. So findet man unter dem Beitrag von sshah7424 folgende Reaktionen (via reddit.com):

YoureGrammerIsWorsts: “Das ist so viel schneller als vorher, es ist besser wenn sie als Masse schlüpfen als neu zu starten”

spoofrice11: “Besser als vorher, aber es scheint immer noch einige Zeit zu dauern, wenn man gerade mitten in etwas steckt (z. B. wenn man einem Raid beitreten will).”

JoshuaSmackSmack: “Ist das echt? Das ist unglaublich!”

Kritik an den Änderungen

Allerdings sind die Trainer nicht von allen Änderungen überzeugt. Vor allem wegen der teilweise fehlenden Animation haben manche Spieler Bedenken.

So schreibt redwineandbeer auf reddit: “Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Stop zu drehen und dann festzustellen, dass man ein Ei bekommt, weil eines geschlüpft ist, ohne dass man es gemerkt hat.” (via reddit.com).

Die Trainerin shaliozero erhofft sich durch die fehlende Animation hingegen, dass weniger Raid-Einladungen verpasst werden. (via reddit.com). Allerdings wünscht sie sich lieber eine generelle Funktion in Spiel, damit Animationen übersprungen werden können.

Ob Niantic eine solche Funktion zukünftig geplant hat und somit auch die Animation beim Entwickeln von Pokémon übersprungen werden könnte, ist derzeit nicht bekannt. Sollte sich Pokémon GO hierzu äußern, dann erfahrt ihr es aber natürlich bei uns auf MeinMMO.

