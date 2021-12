Pokémon GO: Alle Events im Dezember 2021 und welche sich lohnen

In Pokémon GO sind alle Events im Dezember 2021 mit Raid-Stunden, Rampenlicht-Stunden und legendäre Raidbosse wie Reshiram, Zekrum, Kyurem und Mega-Stahlos bekannt. In unserer Übersicht zeigen wir euch alles, was euch im Dezember erwartet.

Was zeigt die Übersicht? Im Dezember 2021 starten wöchentliche Events wie Rampenlicht-Stunden und Raid-Stunden. Dazu kommen thematische Events wie der Rauch-Tag mit Quiekel, der “Drachenstiegenabstieg” und die “Pokémon GO-Feiertage Teil 1 und Teil 2”.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Events und Termine, die für die nächsten Wochen im Dezember wichtig sind. Die Liste hier wird stets aktualisiert, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Nutzt sie als Anlaufstelle zu den Events in den nächsten Wochen.

Dezember-Events 2021 in der Übersicht

Alle Events: In der folgenden Übersichts-Tabelle zeigen wir euch die genauen Start-Termine und Zeiträume sowie Namen und Boni der Events, die für Dezember 2021 in Pokémon GO geplant sind. Unterhalb der Tabelle weisen wir auf die Events hin, die sich besonders für euch lohnen.

Zeitraum Event Ab 1. Dezember Jahreszeit der Herkunft Ab 1. Dezember Forschungsdurchbruch mit

Kapuno* 1. Dezember bis

16. Dezember Raids mit Reshiram* und

Zekrom* 1. Dezembr bis

23. Dezember Mega-Raids mit

Mega-Stahlos* 1. Dezember Raid-Stunde mit Reshiram*

und Zekrom* 5. Dezember Event: Rauch-Tag mit Quiekel 7. Dezember bis

12. Dezember Event: Drachenstiegabstieg 7. Dezember Rampenlicht-Stunde mit

Elektek* und Bonbons 8. Dezember Raid-Stunde mit Reshiram*

und Zekrom* 13. Dezember PvP: Hyperliga, Hyperliga-Remix 14. Dezember Rampenlicht-Stunde mit

Magmar* und EP 15. Dezember Raid-Stunde mit Reshiram*

und Zekrom* 16. Dezember bis

31. Dezember Raids mit Kyurem* 16. Dezember bis

31. Dezember Event: Pokémon GO-Feiertage 16. Dezember PvP: Holiday-Cup startet 18. Dezember und

19. Dezember Community Day im Dezember 21. Dezember Rampenlicht-Stunde mit

Shnebedeck* und EP 22. Dezember Raid-Stunde mit Kyurem* 23. Dezember bis

7. Januar Mega-Raids mit Mega-

Rexblisar* 27. Dezember PvP: Meisterliga, Meisterliga Classic 28. Dezember Rampenlicht-Stunde mit

Petznief und Bonbons 29. Dezember Raid-Stunde mit Kyurem* 31. Dezember PvP: Holiday-Cup endet Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny finden

Welche Events lohnen sich im Dezember besonders?

Forschungsdurchbruch: Der Forschungsdurchbruch im Dezember ist laut der Community “endlich wieder gut”. Monatelang wurde sich über die Durchbrüche lustig gemacht, Spieler konnten nur selten etwas mit den Belohnungen anfangen. Im November bezeichneten Trainer den Durchbruch gar als “neuen Tiefpunkt.”

Im Dezember erhaltet ihr Kapuno als Forschungsdurchbruch und das lohnt sich richtig für euch, denn seine Weiterentwicklung Trikephalo ist richtig stark und ein Angreifer, den ihr nicht ignorieren solltet.

Community Day: Der Community Day im Dezember 2021 wird riesig und bringt 25 Pokémon. Das Event lohnt sich auf jeden Fall für euch, denn ihr findet dort auch wieder starke Pokémon wie Kaumalat. Nutzt am besten beide Event-Tage aus und fangt und brütet so viele Pokémon, wie möglich.

Aus den vergangenen Jahren wissen wir, dass die Community Days im Dezember zu den Highlights des Jahres gehören. Allerdings haben Trainer auch schon ein Problem mit Feelinara zum Community Day bemerkt.

Bonus: Drachen-Event: Das Drachen-Event listen wir hier als Bonus auf, da noch nicht klar ist, welche genauen Inhalte das Event bringen wird. Allerdings sind Drachen im Spiel eher selten, weshalb sich ein Event mit diesen Arten lohnen sollte. Offiziell heißt es zum Event von Niantic: “Von Dienstag, den 7. Dezember 2021 bis Sonntag, den 12. Dezember 2021 findet ein von der legendären Drachenstiege in der Einall-Region inspiriertes Event statt. Weitere Informationen folgen bald!”

Bonus: Weihnachts-Event 2021: Beim Weihnachtsevent trefft ihr auf kostümierte Pokémon, Eis-Pokémon in der Wildnis, besondere Feldforschungen und winterliche Kleidung für euren Avatar. Dazu kommen laut Niantic “Haufenweise Boni”. Es klingt also bisher so, als würde das ein Event werden, das ihr nicht verpassen solltet.

Rampenlicht: Die Rampenlicht-Stunden in diesem Monat sind überschaubar und je nach Bonus wie jeden Monat zu empfehlen.

Raids: Außerdem sind die Raids für einige von euch spannend, da ihr Reshiram, Zekrom und Kyurem nun als Shiny fangen könnt. Shiny-Sammler sollten diese Raids unbedingt mitmachen und ihr Glück auskosten.

Doch nicht nur für Shiny-Sammler sind die Raids attraktiv:

Reshiram ist der stärkste Feuer-Angreifer

Zekrom ist der stärkste Elektro-Angreifer

Wenn ihr eure Sammlung also mit starken Angreifern aufwerten wollt, kommt ihr um diese beiden Pokémon gar nicht herum. In unserer Übersicht der besten Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch, was sie so stark macht.

Auf welches der neuen Events freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit unserer Community darüber aus.