Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im Dezember „endlich wieder gut“

Ein neuer Monat hat begonnen und das bedeutet in Pokémon GO die Änderung des Forschungsdurchbruchs. Wir haben uns angesehen, welches Monster euch im Dezember in der Belohnung begegnet und was die Community darüber denkt.

Was ist ein Forschungsdurchbruch? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, durch Drehen an PokéStops Feldforschungen zu bekommen. Löst ihr an sieben Tagen jeweils mindestens eine dieser Quests, dann schaltet ihr eine besondere Belohnung frei: den Forschungsdurchbruch.

Ähnlich wie die Feldforschungsaufgaben, ändert Niantic die Belohnung monatlich. Im Dezember 2021 erwartet euch im Forschungsdurchbruch das Unlicht- und Drachen-Pokémon Kapuno.

Forschungsdurchbruch im Dezember 2021 mit Kapuno

Was ist Kapuno für ein Pokémon? Das Unlicht- und Drachen-Pokémon stammt aus der 5. Generation und lässt sich über Duodino zu Trikephalo weiterentwickeln.

Es gehört zu den Monstern in Pokémon GO, bei denen es nicht so einfach ist, ein Exemplar zu ergattern. Auch wenn es Kapuno in der Wildnis, vor allem bei Nebel und Wind, zu finden gibt, taucht es dort nur sehr selten auf. Alternativ kann es aus Eiern ausgebrütet werden und ist in der Spezialforschung Pionier-40-Herausforderung oder in der GO-Kampfliga in den Belohnungen zu finden.

Wie stark ist Kapuno? Kapuno selbst ist nicht sonderlich stark und auch seine erste Weiterentwicklung Duodino kann nur durchschnittliche Werte aufzeigen.

Anders ist das bei Trikephalo, der letzten Entwicklung von Kapuno. Diese hat einen besonders starken Angriff und kann mit einer soliden Ausdauer punkten, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört. In den PvP-Kämpfen solltet ihr allerdings auf bessere Kandidaten zurückgreifen.

Gibt es Kapuno als Shiny? Ja, Kapuno ist auch in seiner schillernden Form im Spiel verfügbar.

Kapuno, Duodino und Trikephalo normal (blau) als Shiny (grün)

Das sagt die Community zum Forschungsdurchbruch mit Kapuno

Nachdem es in den letzten Monaten immer wieder Kritik seitens der Trainer am Forschungsdurchbruch gab, bringt der Dezember endlich wieder eine lohnenswerte Begegnung. Das finden auch einige Trainer in der reddit-Community und ärgern sich, dass sie ihren letzten Forschungsdurchbruch nicht aufgespart haben.

So schreibt B217: “Das gilt auch für mich. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gewartet, um ein zusätzliches Kapuno zu bekommen, da ich 0 habe. Ich weiß, es sind nur 4 statt 5, wenn man die Forschung nicht gespeichert hat, aber es ist trotzdem ärgerlich.” (via reddit.com).

Und auch ShadowLizard25 freut sich über den neuen Forschungsdurchbruch und die die neue Jahreszeit: “Als Wiedereinsteiger sieht alles auf dieser Liste wie ein Paradies aus, von der Kapuno-Feldforschung bis zur Jhoto-Tour” (via reddit.com).

Ähnliche Reaktionen lassen sich auch auf Twitter finden. Dort freuen sich die Trainer, wie Liz Walsh, dass ihr Forschungsdurchbruch bereits heute ist und sie sich damit 5 Begegnungen mit Kapuno sichern können (via twitter.com).

Weitere Kommentare zu Kapuno auf Twitter sind (via twitter.com):

Arjun Partei “Das begrüße ich sehr! Normalerweise muss man in der GO Battle League den Expertenrang haben oder wirklich Glück mit Eiern, um es zu bekommen.”

pjparker16: “Das ist ziemlich gut, denn so haben die Leute eine Chance, das Shiny zu bekommen!”

Jeff: “Endlich etwas gutes”

Feed me Krelborn: “Omg, Weihnachten kommt früher”

Wie findet ihr den neuen Forschungsdurchbruch im Dezember 2021 mit Kapuno? Habt ihr Glück und könnt euch 5 Exemplare sichern? Und welches Monster würdet ihr euch in der Begegnung für Januar wünschen? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus

Der Dezember bringt aber nicht nur einen Wechsel des Forschungsdurchbruchs, sondern auch eine neue Saison. Wir zeigen euch alle Inhalte, Boni, Forschungen und Spawns in der Jahreszeit der Herkunft.