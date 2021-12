Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Elektek und Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 7. Dezember, die Rampenlicht-Stunde mit Elektek. Dazu gibt es einen Bonus auf eure verdienten Bonbons. Wir zeigen euch die Zeit, Shinys und alle Infos.

Um was für ein Event geht es? Heute, am 7. Dezember 2021, findet für die Trainer in Pokémon GO wieder eine Rampenlicht-Stunde statt. Ein Event dieser Art läuft pro Woche einmal und stellt ein bestimmtes Monster in den Mittelpunkt. Während des Events trefft ihr das Monster dann nahezu überall auf der Karte.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde steht das Elektro-Pokémon Elektek aus der ersten Generation im Mittelpunkt. Wir zeigen euch hier die wichtigsten Informationen.

Rampenlichtstunde mit Elektek – Start, Boni und Shiny

Wann geht es los? Wie ihr das von den vergangenen Dienstags-Event-Stunden schon kennt, startet das Event um 18:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt dann eine Stunde Zeit, um den Bonus zu nutzen und möglichst viele Elektek zu fangen. Um 19:00 Uhr Ortszeit wird das Event dann wieder beendet.

Welche Boni gibt es? Während die Rampenlicht-Stunde heute läuft, werdet ihr nahezu überall in der Wildnis Spawns von Elektek finden. Zündet ihr dazu einen Rauch, wird dieser auch vorrangig Elektek anziehen.

Dazu gibt es die doppelten Bonbons für das Verschicken von Bonbons. Wer also immer schon seine Pokémon-Sammlung aufräumen wollte, kann das während der Rampenlicht-Stunde sehr effizient machen und dabei Extra-Bonbons verdienen.

Kann man Shiny Elektek fangen? Ja, das ist möglich. Mit Glück könnt ihr während des Events schillernde Elektek finden. In der folgenden Grafik seht ihr die schillernden Formen im Vergleich:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Elektek?

Wie stark ist Elektek? Elektek selbst ist ein gutes Pokémon, seine Weiterentwicklung Elevoltek jedoch nochmal stärker. Besonders in Raids trefft ihr mit Elevoltek eine gute Wahl, was eure Elektro-Angreifer-Aufstellung betrifft. In unserer Übersicht gehört Elevoltek zu den stärksten Angreifern in Pokémon GO.

Für euch lohnt sich die Stunde heute also richtig, wenn ihr noch starke Elektro-Pokémon in eurer Sammlung benötigt oder Elektek-Bonbons sammeln wollt.

In Trainer-Kämpfen, also im PvP, sind Elektek und Elevoltek nicht sonderlich stark.

Wer mit seiner Elektro-Pokémon-Sammlung bereits zufrieden ist, der kann die Rampenlicht-Stunde am 7. Dezember immerhin dafür nutzen, seine Sammlung aufzuräumen und die doppelten Bonbons für das Verschicken zu erhalten.

Werdet ihr das Event heute nutzen und wenn ja, mit welchem Ziel? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern der Community darüber aus.