Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und Bosse im Dezember 2021

Die Bosse und Termine für die Raid-Stunden im Dezember 2021 in Pokémon GO sind bekannt. Wir zeigen euch alles, was ihr zu den Events und legendären Raids in diesem Monat wissen müsst.

Um was geht es? Jeden Mittwoch startet in Pokémon GO eine Raid-Stunde. Eine Stunde lang findet ihr dann auf nahezu jeder Arena im Spiel die besonderen Stufe-5-Raids. Schon vor den Raid-Stunden wissen wir, welche Bosse dort auf euch warten.

In dieser Übersicht zeigen wir euch die nächsten Raid-Stunden und mit welchen Kontern ihr euch darauf vorbereitet. Dazu zeigen wir auch die Wechsel der Pokémon in den Mega-Raids.

Raid-Stunden und Bosse im Dezember 2021

Datum Boss(e) 1. Dezember Reshiram* & Zekrom* 8. Dezember Reshiram* & Zekrom* 15. Dezember Reshiram* & Zekrom* 22. Dezember Kyurem* 29. Dezember Kyurem* Allen Bossen könnt ihr mit Glück als Shiny begegnen

Boss-Wechsel und Mega-Raids:

Datum Bosse 1. Dezember bis

16. Dezember Reshiram* 1. Dezember bis

16. Dezember Zekrom* 1. Dezember bis

23. Dezember Mega-Stahlos* 16. Dezember bis

31. Dezember Kyurem* 23. Dezember bis

7. Januar Mega-Rexblisar* Allen Raidbossen könnt ihr mit Glück als Shiny begegnen

Beste Konter für die Dezember-Raids in Pokémon GO

Reshiram-Konter: Tretet ihr in Raids gegen Reshiram an, dann empfehlen sich folgende Pokémon:

Crypto Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall

Crypto Dragoran mit Drachenrute und Wutanfall

Crypto Despotar mit Katapult und Steinkante

Rihornior mit Lehmschelle und Felswerfer

Rayquaza mit Drachenrute und Wutanfall

Rameidon mit Katapult und Steinhagel

Weitere starke Konter gegen Reshiram gibt’s hier:

Pokémon GO: Beste Konter gegen Reshiram 2021 – Infos zum Raid-Boss

Zekrom-Konter: Tretet ihr in Raids gegen Zekrom an, empfehlen sich folgende Konter:

Crypto Mamutel mit Lehmschelle und Lawine

Crypto Dragoran mit Drachenrute und Drachenklaue

Palkia mit Drachenrute und Draco Meteor

Crypto Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall

Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall

Knakrack mit Drachenrute und Wutanfall

Weitere starke Konter gegen Zekrom findet ihr hier:

Pokémon GO: Zekrom Konter-Guide – Beste Angreifer 2021

Kyurem-Konter: Wenn ihr in Raids gegen Kyurem kämpft, dann eignen sich folgende Angreifer:

Crypto Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb

Terrakium mit Katapult und Sanctoklinge

Crypto Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Lucario mit Konter und Aurasphäre

Crypto Hariyama mit Konter und Wuchtschlag

Weitere starke Konter gegen Kyurem bei uns im Guide

Mega-Stahlos-Konter: Kämpft ihr in Mega-Raids gegen Stahlos? Dann nutzt folgende Konter:

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Crypto Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Crypto Machomei mit Konter und Wuchtschlag

Crypto Sumpex mit Lehmschuss und Aquahaubitze

Mega-Turtok mit Aquaknarre und Aquahaubitze

Crypto Glurak mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Rexblisar-Konter: Im Raid gegen Mega-Rexblisar eignen sich folgende Angreifer gut:

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Crypto Entei mit Feuerzahn und Hitzekoller

Crypto Lavados mit Feuerwirbel und Hitzekoller

Mega-Glurak X mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Hundemon mit Feuerzahn und Flammenwurf

Reshiram mit Feuerzahn und Hitzekoller

Mit dieser Übersicht seid ihr für den Dezember bestens gewappnet und kennt die richtigen Angreifer für Stufe-5-Raids und die Mega-Raids.

Passend zu den neuen Raidbossen gibt es auch neue Forschungen. Wir zeigen euch die neuen Feldforschungen im Dezember bei Pokémon GO und welche ihr erledigen solltet