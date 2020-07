Kyurem Konter in Pokémon GO – Guide mit allen Infos

In Pokémon GO taucht nun Kyurem in den Raids auf. Wir zeigen euch im Guide die besten Konter gegen Kyurem und wichtige Infos, wie etwa WP, Attacken und Brauchbarkeit.

Wie lange ist Kyurem verfügbar? Das legendäre Pokémon ist seit gestern, den 7. Juli in den Raids von Pokémon GO. Wie lange es verfügbar bleibt, ist noch unklar. Vermutlich aber ebenfalls 3 Wochen. So lange waren schon Reshiram und Zekrom erhältlich.

Damit ihr bestens auf den Kampf gegen Kyurem vorbereitet seid, zeigen wir euch hier die besten Konter gegen das legendäre Pokémon.

Beste Konter gegen Kyurem – Übersicht

Welche Typen sind effektiv? Stark gegen Kyurem sind die Typen Kampf, Gestein, Stahl, Fee und Drache. Kyurem selbst ist von den Typen Drache und Eis.

Die besten Konter: Hier listen wir für euch die 10 besten Konter gegen Kyurem auf. Achtet auf die passenden Attacken, denn ansonsten kann ein Konter auch ganz schnell nutzlos werden.

Pokémon Attacken Lucario Konter und Aurasphäre Metagross Patronenhieb und Sternenhieb Meistagrif Konter und Wuchtschlag Dialga Metallklaue und Draco Meteor Machomei Konter und Wuchtschlag Rihornior Katapult und Felswerfer Rameidon Katapult und Steinhagel Terrakium Katapult und Steinhagel Zekrom Feuerodem und Wutanfall Maxax Drachenrute und Drachenklaue

Welche Pokémon lohnen sich sonst noch? Ihr könnt haufenweise Pokémon wählen, die effektiv sind. Allein bei den Drachen-Monstern habt ihr noch viel Auswahl. Achtet einfach darauf, dass euer Pokémon Attacken von Typ Fee, Drache, Gestein, Kampf oder Stahl besitzt.

Wie viele Spieler braucht man für Kyurem? Das legendäre Pokémon ist bereits im Duo zu besiegen. Hier braucht ihr allerdings zumindest ein halbwegs starkes Team.

Zu dritt solltet ihr allerdings keinerlei Probleme mit Kyurem haben. Wenn ihr die oben genannten Konter nutzt, ist das schon auf Level 25 machbar.

Attacken, WP und Brauchbarkeit

Was ist ein Kyurem mit 100% IV? Kyurem kann im Raid maximal 2042 WP erreichen. Das ist dann ein Exemplar mit 100% IV. Bei Wind oder Schnee erreicht es maximal 2553 WP.

Welche Attacken beherrscht Kyurem? Das legendäre Pokémon hat insgesamt 5 verschiedene Attacken:

Sofort-Attacken: Feuerodem (Drache), Stahlflügel (Stahl)

Feuerodem (Drache), Stahlflügel (Stahl) Lade-Attacken: Draco Meteor (Drache), Drachenklaue (Drache), Blizzard (Eis)

Lohnt sich Kyurem? Das legendäre Pokémon ist in 3 unterschiedlichen Formen verfügbar. Aktuell gibt es allerdings nur die normale Form. In dieser Form ist Kyurem leider nicht so stark. Es zählt nicht zu den besten Drachen-Angreifern im Spiel.

Dafür sind die anderen beiden Formen umso besser. Ihr solltet also schon mal fleißig Kyurem-Bonbons sammeln, damit ihr genug Bonbons habt, wenn die anderen Formen kommen.

In unserer Analyse zu Kyurem erfahrt ihr alles über die Werte und Brauchbarkeit der Kyurem-Formen.